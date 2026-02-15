Sporting Cristal - 2 de Mayo: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentan este martes 17 por segunda fase de la Copa Libertadores. Foto: composición LR

Sporting Cristal y 2 de Mayo se verán las caras este martes 17 de febrero desde las 7.30 p. m. por el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Luego de superar la llave ante Alianza Lima, el equipo paraguayo recibirá al los celestes en el estadio Río Parapití, con la misión de hacer respetar su localía y sacar ventaja en el marcador.

Este duelo es de suma importancia, debido a que, el equipo que salga vencedor de esta fase, asegura su continuidad en torneos internacionales, ya sea en Libertadores o Sudamericana. Sporting Cristal es ligeramente favorito, pero 2 de Mayo llega con la confianza luego de haber eliminado a otro equipo peruano, como lo es Alianza Lima.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Este encuentro está programado para iniciar a las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado una lista de horarios de otros países.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (12/02)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Puedes seguir este enfrentamiento por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto de este duelo por Copa Libertadores.

Alineaciones del Sporting Cristal vs 2 de Mayo: posibles onces titulares

Sporting Cristal : Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu

: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu 2 de Mayo: Ángel Martínez, Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz, César Castro, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso, Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz Díaz

Pronósticos para el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Las principales casas de apuesta dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal sobre 2 de Mayo para el partido de ida.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,05), gana 2 de Mayo (2,82)

Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,20), gana 2 de Mayo (2,77)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,75)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,59), empate (3,30), gana 2 de Mayo (2,84)

Coolbet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,10), gana 2 de Mayo (3,00)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,54), empate (3,25), gana 2 de Mayo (2,83)

Árbitros de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Esta es la terna arbitral designada por CONMEBOL para el partido entre peruanos y paraguayos.