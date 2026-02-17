HOYSuscripcion LR Focus

Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
DT de 2 de Mayo pone la presión del lado de Sporting Cristal previo a su partido por Copa Libertadores: "Por algo es un grande de Perú"

2 de Mayo recibirá la visita de Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Previo al duelo, Eduardo Ledesma señaló que el favorito y el que está en la obligación de buscar un resultado positivo es el conjunto rimense.

Sporting Cristal enfrentará hoy a 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram
Sporting Cristal enfrentará hoy a 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram

Este martes 17 de febrero, Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo en busca de pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El conjunto guaraní ha asombrado a los hinchas tras eliminar a Alianza Lima, por lo que muchos tienen expectativas de que pueda repetir la hazaña. Por su parte, Eduardo Ledesma, entrenador del 2 de Mayo, habló sobre este importante partido y puso la presión sobre el conjunto rimense.

En conversación con el programa 'Lo bueno, lo malo y lo feo', el DT paraguayo aseguró que el cuadro peruano es el favorito para este partido. Además, señaló que cuenta con un gran técnico y buenos jugadores, por lo que lo considera candidato para jugar la fase 3 de la Libertadores. "Va a ser un rival duro como Alianza Lima o más. Ojalá estemos otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria", empezó diciendo Ledesma.

Eduardo Ledesma ve como favorito a Sporting Cristal

En sus palabras, Ledesma manifestó que el favorito para llevarse la llave es Cristal pues por algo es uno de los grandes equipos del Perú. "El candidato es Sporting Cristal, por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori, tiene jugador de renombre", empezó diciendo.

"Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y en todo lo que podamos desarrollar, que podamos otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal", complementó.

DT de 2 de Mayo compara a Sporting Cristal con Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Eduardo Ledesma comparó a los rimenses con los blanquiazules, pues, según sus palabras, ambos conjuntos son rivales duros.

"Con confianza, porque el rival anterior que tuvimos no fue poca cosa. Era un rival duro, gigante, y ahora viene otro rival poderoso, que también está acostumbrado a este tipo de torneos", dijo Ledesma.

"Un entrenador (Paulo Autuori) que dirigió millones de ediciones de Copa Libertadores. Va a ser un rival duro como Alianza Lima o más. Ojalá estemos otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria", finalizó.

