HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     
Deportes

Presidente de Talleres cuestiona posición de Federico Girotti en Alianza Lima de Pablo Guede: "Me extrañó no verlo donde más rinde"

El joven delantero argentino llegó a Alianza Lima para reemplazar a Hernán Barcos; sin embargo, el entrenador Pablo Guede lo dio muy pocas oportunidades en su posición natural.

Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Talleres/Alianza Lima
Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Talleres/Alianza Lima

Uno de los principales cuestionamientos que recaen sobre el entrenador Pablo Guede es la constante rotación que realiza en Alianza Lima. El entrenador argentino se caracteriza por cambiar sus equipos en cada partido y, además, suele utilizar algunos futbolista en distintas posiciones. Federico Girotti es un claro ejemplo de esto.

El joven delantero argentino arribó a La Victoria con la consigna de ser el '9' y reemplazar al veterano Hernán Barcos; sin embargo, hasta el momento no logra anotar goles. En medio de este panorama, Andres Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, se mostró sorprendido por el presente de su exjugador.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

lr.pe

Presidente de Talleres sobre posición de Girotti en Alianza Lima

En conversación con el periodista Alfredo Cassa, el mandamás del club argentino lamentó la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores. "Una lástima (eliminación de Alianza Lima) porque hizo esfuerzo para armar un gran equipo", manifestó para TV Perú.

Al ser consultado sobre cómo utiliza Pablo Guede a Federico Girroti, el presidente de Talleres remarcó que donde mejor rinde el delantero de 26 años en el área. "Me extrañó no ver a Girotti donde más rinde. Tiene que estar en el área. Por fuera (extremo) le cuesta mucho. Es goleador", concluyó.

PUEDES VER: Franco Navarro pidió tranquilidad tras últimos resultados de Alianza Lima: 'Esto es partido a partido'

lr.pe

El cruce entre Federico Girotti y Pablo Guede en el empate de Alianza Lima

Durante el empate entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Liga 1, la periodista Ana Lucía Rodriguez reportó que hubo un cruce de palabras entre el delantero Federico Girotti y el entrenador Pablo Guede en pleno campo del Mansiche.

Al ser consultado sobre este episodio, el estratega de 51 años descartó que tenga una mala relación con su dirigido y mencionó que es algo característico en su manera de dirigir.

"¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contesto tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña. Yo no voy a discutir con esas cosas porque me parecen tonterías. Y el que diga eso es porque quiere generar problemas donde no lo hay. Yo ya lo expliqué de buena manera en el momento en el que me preguntaron con lo de Peña. Mi relación con los jugadores es así, no tengo problemas con nadie y no lo voy a tener. No sé ni en qué jugada me dices porque como le grité a Girotti, también le grité a Paolo. Es mi forma de entrenar. El que quiera ver o crear un problema donde no lo hay es porque algo está buscando", sostuvo ante los medios.

Notas relacionadas
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
Alianza Lima contra BCO República: fecha, hora y canal del partido por el Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima contra BCO República: fecha, hora y canal del partido por el Sudamericano de Clubes de Vóley

LEER MÁS
'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

LEER MÁS
Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mónaco vs PSG EN VIVO por los playoffs de la Champions League 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Barcelona vs Girona EN VIVO HOY por LaLiga de España: empate 1-1 en un partido clave por la punta

Deportes

Mónaco vs PSG EN VIVO por los playoffs de la Champions League 2026: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Hernán Barcos agradece el cariño de los hinchas de Alianza Lima y no descarta volver: "Veremos en un futuro"

Barcelona vs Girona EN VIVO HOY por LaLiga de España: empate 1-1 en un partido clave por la punta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso define sus votos a horas de que se debata la censura contra presidente

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Fiscal Chávez Cotrina califica de "inejecutable" propuesta del gobierno de José Jerí contra la extorsión

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025