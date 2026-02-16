Uno de los principales cuestionamientos que recaen sobre el entrenador Pablo Guede es la constante rotación que realiza en Alianza Lima. El entrenador argentino se caracteriza por cambiar sus equipos en cada partido y, además, suele utilizar algunos futbolista en distintas posiciones. Federico Girotti es un claro ejemplo de esto.

El joven delantero argentino arribó a La Victoria con la consigna de ser el '9' y reemplazar al veterano Hernán Barcos; sin embargo, hasta el momento no logra anotar goles. En medio de este panorama, Andres Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, se mostró sorprendido por el presente de su exjugador.

Presidente de Talleres sobre posición de Girotti en Alianza Lima

En conversación con el periodista Alfredo Cassa, el mandamás del club argentino lamentó la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores. "Una lástima (eliminación de Alianza Lima) porque hizo esfuerzo para armar un gran equipo", manifestó para TV Perú.

Al ser consultado sobre cómo utiliza Pablo Guede a Federico Girroti, el presidente de Talleres remarcó que donde mejor rinde el delantero de 26 años en el área. "Me extrañó no ver a Girotti donde más rinde. Tiene que estar en el área. Por fuera (extremo) le cuesta mucho. Es goleador", concluyó.

El cruce entre Federico Girotti y Pablo Guede en el empate de Alianza Lima

Durante el empate entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Liga 1, la periodista Ana Lucía Rodriguez reportó que hubo un cruce de palabras entre el delantero Federico Girotti y el entrenador Pablo Guede en pleno campo del Mansiche.

Al ser consultado sobre este episodio, el estratega de 51 años descartó que tenga una mala relación con su dirigido y mencionó que es algo característico en su manera de dirigir.

"¿De verdad le van a dar bola a eso? Te lo contesto tranquilamente. Me lo empezaron a decir con Peña. Yo no voy a discutir con esas cosas porque me parecen tonterías. Y el que diga eso es porque quiere generar problemas donde no lo hay. Yo ya lo expliqué de buena manera en el momento en el que me preguntaron con lo de Peña. Mi relación con los jugadores es así, no tengo problemas con nadie y no lo voy a tener. No sé ni en qué jugada me dices porque como le grité a Girotti, también le grité a Paolo. Es mi forma de entrenar. El que quiera ver o crear un problema donde no lo hay es porque algo está buscando", sostuvo ante los medios.