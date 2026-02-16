Perú jugaría contra Senegal en París por el primer amistoso de Mano Menezes como DT

Comienza una nueva etapa para la selección peruana bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, pues se dio a conocer que la Bicolor ya tendría a su primer rival, con el que Menezes podrá “rendir” su primer examen al frente del equipo: nada más y nada menos que el campeón de África, Senegal, que cuenta con figuras como el exBayern Múnich y actual jugador del Al Nassr, Sadio Mané.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', el encuentro entre Perú y Senegal se llevará a cabo en marzo y tendrá como sede la ciudad de París, Francia. Este partido será clave para evaluar la primera convocatoria de Menezes. Sin embargo, cabe señalar que la Federación Peruana de Fútbol aún no ha emitido un comunicado oficial.

¿Cuándo se jugaría el Perú - Senegal?

Hasta donde se sabe, dicho partido se llevará a cabo en marzo, en la ciudad de París. Sin embargo, aún no hay fecha exacta ni horarios confirmados. Todo parecía indicar que sería el día 28 de ese mes. No obstante, se espera que en los próximos días la FPF anuncie el partido de manera oficial.

Perú volvería a enfrentarse a Senegal

Esta no sería la primera vez que la selección peruana se enfrente al conjunto senegalés, pues el 28 de junio de 2011 ambas selecciones se enfrentaron por primera vez, cuando la Bicolor estaba bajo la dirección de Sergio Markarián. En aquella ocasión, la Blanquirroja venció 1-0 al conjunto africano con gol de Paolo Guerrero. Dicho encuentro fue un amistoso previo a la Copa América de ese mismo año.