El Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho en los “Play-offs” de la Champions League.

Mucha sorpresa nos dejó la última fecha de la Fase Liga de la Champions League, donde clubes con mucha casta y tradición cayeron en la etapa de “Play-offs” en la que deberán enfrentar en partidos de ida y vuelta a un rival para acceder a los octavos de final.

Ayer se llevó a cabo el sorteo para conocer los emparejamientos y nos dejó varios partidos emocionantes. El que más llamó la atención fue el Real Madrid que buscará revancha ante el Benfica de José Mourinho.

Recordemos que el último miércoles, ambos equipos se vieron las caras en el Estadio Da Luz de Lisboa, y fueron los portugueses quienes salieron victoriosos con un 4-2 que además le dio la clasificación a esta etapa en la última jugada, cuando el golero Anatoli Trubin subió al área para cabecear un tiro libre y así anotar el resultado final.

Este duelo se disputará el 17 de febrero. Primero en Portugal y la revancha una semana después en el estadio Santiago Bernabéu (3:00 p.m.).

Pero no es el único compromiso, el Galatasaray de Turquía tendrá una dura misión contra la Juventus (12:45 p.m.). El Borussia Dortmund hará lo propio contra el Atalanta en uno de los duelos más parejo; mientras que el campeón París Saint-Germain vivirá un partido propio de la Ligue 1 de Francia ante el Mónaco (3:00 p.m.).

El sorprendente Qarabag chocará frente al Newcastle de Inglaterra (12:45 p.m.) el 18 de febrero y más tarde Olympiacos ante Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt se cruzará ante el Inter y el Club Brujas de Bélgica se las verá contra el Atlético Madrid (3:00 p.m.).

Es preciso indicar que en las etapas de eliminatoria no habrá clásico español hasta una hipotética final, la cual se disputará en la ciudad Budapest, en Hungría.

Los ganadores se unirán a los ocho equipos ya clasificados a octavos (10/11 de marzo la ida y 17/18 la vuelta), en un sorteo que definirá los cruces finales rumbo a la gran final de la Champions League: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.