Alianza Lima vivió una noche de terror en Matute tras perder 2-1 en el global contra 2 de Mayo. Con este resultado, el conjunto blanquiazul quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa. Las críticas no se hicieron esperar y los principales cuestionados son Pablo Guede, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo. Al respecto, la institución íntima estaría evaluando cuál es el futuro del técnico y los directivos.

Según comentó el periodista Kevin Pacheco, Alianza aún tomará una decisión sobre Guede y los Navarro en los próximos días. Por el momento, no quieren accionar con cualquier medida porque la eliminación aún está latente.

Alianza Lima evalúa la continuidad de Pablo Guede y los Navarro

"Hay mucha especulación por saber que sucederá con Pablo Guede y los Navarro. La última respuesta que recibí fue que aún no se ha tomado una decisión concreta y la postura es que van a evaluar bien las cosas con cabeza fría. Sienten que todavía todo está muy caliente", dijo en el programa 'Fútbol Satélite'.

Pacheco indicó que estas determinaciones inciden de manera directa en la continuidad de Franco Navarro y Navarro Mandayo, quienes actualmente se encuentran bajo análisis respecto a sus cargos. No obstante, aclaró que ni Guede ni los dirigentes han sido desvinculados de la institución; más bien, su desempeño será revisado con mayor profundidad con el fin de no repetir equivocaciones.

Alianza Lima convoca a junta de acreedores tras eliminación de la Copa Libertadores

A través de un comunicado, Alianza Lima convocó a una junta de acreedores para el próximo 23 y 26 de marzo. En la reunión, analizarán el rendimiento 2025 y 2026 para realizar un pronunciamiento al respecto. Por el momento, no precisan si habrá una remoción del cargo de la administración.