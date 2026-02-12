Brahian Ayala se convirtió en el héroe de 2 de Mayo y en el verdugo de Alianza Lima tras anotar un penal clave que le permitió a su equipo clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Como se recuerda, el conjunto visitante perdía 1-0 y la serie se encaminaba a los penales, pero una infracción de Alejandro Duarte sobre Pedro Delvalle en el área dio la oportunidad del empate. Segundos después de la sanción, Eduardo Ledesma mandó al campo a Ayala, quien fue directo a tomar el balón para ejecutar el disparo.

Tras el partido, el extremo no dudó en hablar sobre esta situación y reveló que él le pidió a Ledesma ingresar al campo, ya que tuvo una corazonada, a lo que el DT accedió. Además, contó que Elías Alfonso era quien estaba designado para ejecutar el penal, pero fue sustituido por su ingreso, por lo que le pidió disculpas.

Brahian Ayala reveló que le dijo a Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo

En sus palabras, Ayala señaló que no dudo en seguir lo que sentía su corazón, por lo que no dudo en pedirle al entrenador si podía entrar.

"Tuve esa corazonada de querer patear el penal. Le pedí al técnico. Fui yo quien le pidió entrar a patear el penal y él me concedió ese penal", fueron las palabras del jugador de 2 de Mayo.

No obstante, en otro momento, no dudo en pedirle disculpas a su compañero Elías Alfonso, quien fue reemplazado. “Es un hermano, se que lo va a entender. Le pedí disculpas, tenia que entrar porque sentía esa corazonada de que tenía que entrar a patear el penal”.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima se enfocará en la Liga 1 Torneo Apertura, donde este sábado 14 de febrero enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del campeonato peruano.