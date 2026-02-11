HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Julio César Uribe minimizó el mal arranque de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: "Les pediría no ver fantasmas"

El Director General de Sporting Cristal dejó en claro que el plantel celeste está enfocado en cumplir con los objetivos trazados a inicios de temporada.

Julio César Uribe minimizó mal arranque de Sporting Cristal en Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal TV
Julio César Uribe minimizó mal arranque de Sporting Cristal en Liga 1 2026. Foto: Sporting Cristal TV

Sporting Cristal no ha tenido el inicio esperado en la Liga 1 2026. El empate en la primera fecha ante Deportivo Garcilaso y la última derrota como locales ante Melgar, hicieron que los hinchas celestes mantengan la preocupación por los resultados obtenidos en estas dos jornadas. Julio César Uribe, director general de fútbol del club, se refirió acerca del momento que vive el cuadro rimense y pidió calma a los hinchas, indicando que el campeonato tiene poco tiempo de haber comenzado.

En conferencia de prensa del club rimense, el 'Diamante' solicitó no inventarse problemas porque el equipo viene trabajando para que se den los resultados. "Les pediría no ver fantasmas dónde no lo hay. Somos una institución con personalidad, sabemos lo que estamos haciendo y las áreas trabajan de una manera de interactuar que no es fácil en el fútbol, porque el respeto es el valor que construye las grandes metas", indicó el exfutbolista celeste.

PUEDES VER: Miguel Trauco habría sido ofrecido al fútbol brasileño tras salida de Alianza Lima: "Lo evalúan"

lr.pe

Julio César Uribe pide no alarmarse tras mal arranque de Sporting Cristal en la temporada

El exmundialista con la selección peruana indicó que no hay tiempo para lamentarse en el club, ya que a pesar de las derrotas, mantienen el mismo objetivo. "Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos. No por dos partidos nos vamos a deprimir ni mucho menos, sino al contrario, cuando uno pierde y sabe interpretar su derrota, se hace más grande", mencionó el dirigente.

De igual forma, mencionó que el entrenador Paulo Autuori tuvo una conversación con los jugadores, con la finalidad levantar el ánimo del plantel. “Ya el técnico ha conversado con el grupo. En su momento yo lo voy a hacer buscando sumar. Los jugadores tienen la oportunidad el sábado de sacarse la amargura por lo que se perdió. Respetamos la molestia del hincha", indicó.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

¿Cuándo será el siguiente partido de Sporting Cristal por la Liga 1 2026?

El siguiente encuentro Sporting Cristal deberá visitar a Juan Pablo II, el próximo sábado 14 de febrero a las 3.15 p. m. Este duelo, por la fecha 3 de la Liga 1 2026, tendrá como escenario el Complejo Deportivo del club local, ubicado en Chongoyape.

Notas relacionadas
Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

LEER MÁS
Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

LEER MÁS
Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal perdió contra Melgar y sigue sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

LEER MÁS
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: horarios y canales para ver el partido de hoy

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: horarios y canales para ver el partido de hoy

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Copa Libertadores 2026 HOY gratis por internet?

El seco de cabrito es coronado como el mejor guiso del mundo, según ranking Taste Atlas: superó a la moqueca baiana en Brasil

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

Deportes

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Copa Libertadores 2026 HOY gratis por internet?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

Congreso: APP y José Luna confirman que se sumarán al pedido para convocar un pleno extraordinario

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025