Sporting Cristal no ha tenido el inicio esperado en la Liga 1 2026. El empate en la primera fecha ante Deportivo Garcilaso y la última derrota como locales ante Melgar, hicieron que los hinchas celestes mantengan la preocupación por los resultados obtenidos en estas dos jornadas. Julio César Uribe, director general de fútbol del club, se refirió acerca del momento que vive el cuadro rimense y pidió calma a los hinchas, indicando que el campeonato tiene poco tiempo de haber comenzado.

En conferencia de prensa del club rimense, el 'Diamante' solicitó no inventarse problemas porque el equipo viene trabajando para que se den los resultados. "Les pediría no ver fantasmas dónde no lo hay. Somos una institución con personalidad, sabemos lo que estamos haciendo y las áreas trabajan de una manera de interactuar que no es fácil en el fútbol, porque el respeto es el valor que construye las grandes metas", indicó el exfutbolista celeste.

Julio César Uribe pide no alarmarse tras mal arranque de Sporting Cristal en la temporada

El exmundialista con la selección peruana indicó que no hay tiempo para lamentarse en el club, ya que a pesar de las derrotas, mantienen el mismo objetivo. "Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos. No por dos partidos nos vamos a deprimir ni mucho menos, sino al contrario, cuando uno pierde y sabe interpretar su derrota, se hace más grande", mencionó el dirigente.

De igual forma, mencionó que el entrenador Paulo Autuori tuvo una conversación con los jugadores, con la finalidad levantar el ánimo del plantel. “Ya el técnico ha conversado con el grupo. En su momento yo lo voy a hacer buscando sumar. Los jugadores tienen la oportunidad el sábado de sacarse la amargura por lo que se perdió. Respetamos la molestia del hincha", indicó.

¿Cuándo será el siguiente partido de Sporting Cristal por la Liga 1 2026?

El siguiente encuentro Sporting Cristal deberá visitar a Juan Pablo II, el próximo sábado 14 de febrero a las 3.15 p. m. Este duelo, por la fecha 3 de la Liga 1 2026, tendrá como escenario el Complejo Deportivo del club local, ubicado en Chongoyape.