Deportes

Sporting Cristal y la estadística que preocupa a sus hinchas para la fase 3 de Copa Libertadores: solo ganó 1 de 7 partidos en el año

Previo al choque de ida contra Carabobo de Venezuela, el equipo de Paulo Autuori volvió a perder en la Liga 1 y sigue sin convencer tanto por juego como por resultados obtenidos.

El club rimense aún no gana como local en este 2026. Foto: Sporting Cristal
El club rimense aún no gana como local en este 2026. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal viene teniendo un inicio de temporada más que irregular, pues si bien sigue con vida en la Copa Libertadores, su situación en el Torneo Apertura de la Liga 1 deja mucho que desear. Prueba de ello es su reciente derrota contra Sport Huancayo, con la cual prolongó a cuatro su mala racha de partidos consecutivos sin ganar.

A pocos días para el inicio de su llave contra Carabobo por la clasificación a fase de grupos del torneo Conmebol, el tropiezo en la visita al Rojo Matador evidenció una estadística preocupante del cuadro dirigido por Paulo Autuori: de siete cotejos disputados este año, a nivel local e internacional, solo ha podido ganar en una ocasión.

PUEDES VER: 'Canchita' Gonzáles sobre penal que erró en derrota de Cristal: 'Los que se atreven son los que pueden ganar o fallar'

lr.pe

Resultados de Sporting Cristal en el 2026

Así le ha ido a Cristal en las cinco primeras jornadas del Torneo Apertura y la fase previa 2 de la Libertadores. El único equipo al que pudo vencer fue Juan Pablo II, en Chongoyape.

  • Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal | Liga 1
  • Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo | Copa Libertadores
  • Sporting Cristal 2-2 Universitario | Liga 1
  • 2 de Mayo 2-2 Sporting Cristal | Copa Libertadores
  • Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal | Liga 1
  • Sporting Cristal 1-2 Melgar | Liga 1
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal | Liga 1.

Es por este mal presente que muchos hinchas ya dan por perdido el Apertura. Con apenas cinco puntos, el elenco cervecero se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones, a ochos unidades del puntero Alianza Lima.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

El próximo compromiso de Sporting Cristal será el cruce de ida ante Carabobo, este miércoles 4 de marzo, por la Copa Libertadores. El cotejo se llevará a cabo en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

