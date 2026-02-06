La espera terminó para Rafael Guzmán, la ‘joya’ de Universitario de Deportes, quien se irá a España para seguir desarrollando su fútbol, pues el Real Betis y el conjunto crema han alcanzado un acuerdo para el traspaso del joven de 18 años, según información del periodista Gustavo Peralta vía X. A este traspaso se suma que la ‘U’ conservará el 30 % del pase del jugador formado en sus divisiones menores.

El defensa central estará en el Juvenil A del equipo, con la esperanza de que en algún futuro pueda llegar al primer equipo del conjunto español. Su venta significaría el camino para que otros canteranos cremas puedan seguir yendo a dicho país, pues como se recuerda, Universitario estaría próximo a firmar un convenio con los ‘verdiblancos’.

Rafael Guzmán es nuevo jugador del Real Betis

Según la información del periodista, se deberán afinar detalles para que Guzmán pueda viajar, pues aún faltan temas de visa. Además, su contrato será hasta 2028.

" !OFICIAL! El defensa nacional Rafael Guzmán (categoría 2008) es transferido al Real Betis de España. Va en un inicio al Juvenil A. Se solucionó el tema del TMS y y ahora solo falta un tema de visas para que pueda viajar. El contrato es hasta junio del 2028 y Universitario de Deportes se queda con el 30% del pase", escribió vía X.

Universitario firmaría convenio con Real Betis

Hace unos días, en el programa L1 Max, se dio a conocer que la ‘U’ y el Real Betis estarían muy próximos a firmar este convenio para enviar jugadores a España.

"El acuerdo de la ‘U’ con el Betis no es solo por la venta, sino que se quedará con el 25 %, y también habrá un convenio que se firmará entre ambos clubes para llevar jugadores allá. Lo que se viene es muy bueno", se dio a conocer en un programa anterior.