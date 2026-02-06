HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Johanna San Miguel acusada de transfobia por comentario en redes sociales | Fuerte y Claro

Fútbol Peruano

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Rafael Guzmán será nuevo jugador del Real Betis de España. El defensor de 18 años iniciará en el Juvenil A con la esperanza de poder ascender al primer equipo.

Rafael Guzmán es el nuevo jugador de Real Betis. Foto: composición LR/X
Rafael Guzmán es el nuevo jugador de Real Betis. Foto: composición LR/X

La espera terminó para Rafael Guzmán, la ‘joya’ de Universitario de Deportes, quien se irá a España para seguir desarrollando su fútbol, pues el Real Betis y el conjunto crema han alcanzado un acuerdo para el traspaso del joven de 18 años, según información del periodista Gustavo Peralta vía X. A este traspaso se suma que la ‘U’ conservará el 30 % del pase del jugador formado en sus divisiones menores.

El defensa central estará en el Juvenil A del equipo, con la esperanza de que en algún futuro pueda llegar al primer equipo del conjunto español. Su venta significaría el camino para que otros canteranos cremas puedan seguir yendo a dicho país, pues como se recuerda, Universitario estaría próximo a firmar un convenio con los ‘verdiblancos’.

PUEDES VER: Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

lr.pe

Rafael Guzmán es nuevo jugador del Real Betis

Según la información del periodista, se deberán afinar detalles para que Guzmán pueda viajar, pues aún faltan temas de visa. Además, su contrato será hasta 2028.

" !OFICIAL! El defensa nacional Rafael Guzmán (categoría 2008) es transferido al Real Betis de España. Va en un inicio al Juvenil A. Se solucionó el tema del TMS y y ahora solo falta un tema de visas para que pueda viajar. El contrato es hasta junio del 2028 y Universitario de Deportes se queda con el 30% del pase", escribió vía X.

larepublica.pe

PUEDES VER: Rafael Guzmán no será el único: Universitario firmaría convenio con Real Betis para exportar jugadores a la liga de España

lr.pe

Universitario firmaría convenio con Real Betis

Hace unos días, en el programa L1 Max, se dio a conocer que la ‘U’ y el Real Betis estarían muy próximos a firmar este convenio para enviar jugadores a España.

"El acuerdo de la ‘U’ con el Betis no es solo por la venta, sino que se quedará con el 25 %, y también habrá un convenio que se firmará entre ambos clubes para llevar jugadores allá. Lo que se viene es muy bueno", se dio a conocer en un programa anterior.

Notas relacionadas
Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

LEER MÁS
Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: juegan en Lima por la fecha 2 de la Liga 1

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: juegan en Lima por la fecha 2 de la Liga 1

LEER MÁS
Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Rafael Guzmán no será el único: Universitario firmaría convenio con Real Betis para exportar jugadores a la liga de España

Rafael Guzmán no será el único: Universitario firmaría convenio con Real Betis para exportar jugadores a la liga de España

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: juegan en Lima por la fecha 2 de la Liga 1

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Fiesta del Cine 2026 en Perú: entradas a S/6.5 desde el 9 de febrero

Fútbol Peruano

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: juegan en Lima por la fecha 2 de la Liga 1

Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra Jerí

Nombre del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025