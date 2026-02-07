La quinta jornada de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se juega este fin de semana, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero. Por el primer día de competencia, destaca el duelo entre Alianza Lima y Olva Latino, cruce que enfrenta al segundo de la tabla de posiciones contra el colero.

Las íntimas deben ganar para no perderle el paso al líder Universitario, que se mide ante Atenea al día siguiente. La ventaja para las Pumas es que, pase lo que pase en esta fecha, no perderán la punta gracias a la diferencia de puntos que le lleva a sus escoltas.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de la segunda etapa en esta Liga Peruana de Vóley. Solo los ocho primeros puestos avanzarán a la ronda de playoffs.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 15 14 1 44:11 41 2. Alianza Lima 15 13 2 40:14 37 3. San Martín 15 12 3 42:19 37 4. Regatas Lima 15 9 6 32:26 23 5. Atlético Atenea 15 8 7 32:29 25 6. Deportivo Géminis 15 8 7 28:25 23 7. Circolo Sportivo Italiano 15 6 9 25:34 19 8. Deportivo Soan 15 5 10 26:33 18 9. Rebaza Acosta 15 4 10 23:37 13 10. Olva Latino 15 4 11 17:39 10

Partidos de hoy de la Liga Peruana de Vóley: fecha 5

Esta es la programación de la jornada 5 en esta etapa del certamen, que se disputa de forma íntegra en el Polideportivo Lucha Fuentes. En el primer día se jugarán tres cotejos.

Sábado 7 de febrero

Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta

Hora: 2.45 p. m.

San Martín vs Deportivo Soan

Hora: 5.00 p. m.

Alianza Lima vs Olva Latino

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 8 de febrero

Deportivo Géminis vs Regatas

Hora: 3.15 p. m.

Universitario vs Atlético Atenea

Hora: 5.00 p. m.

Partidos del sábado 7 de febrero. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de los juegos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, que televisa la mayoría de encuentros a través del canal 2 de señal abierta y todos los demás desde su web y app. También se puede ver el torneo en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o en el fan page del certamen en Facebook.