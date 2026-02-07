Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones de la segunda etapa y resultados de los partidos de hoy
Este sábado arranca la fecha 5 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley. El partido más atractivo del día será el Alianza Lima vs Olva Latino.
La quinta jornada de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se juega este fin de semana, entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero. Por el primer día de competencia, destaca el duelo entre Alianza Lima y Olva Latino, cruce que enfrenta al segundo de la tabla de posiciones contra el colero.
Las íntimas deben ganar para no perderle el paso al líder Universitario, que se mide ante Atenea al día siguiente. La ventaja para las Pumas es que, pase lo que pase en esta fecha, no perderán la punta gracias a la diferencia de puntos que le lleva a sus escoltas.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Así va la tabla de la segunda etapa en esta Liga Peruana de Vóley. Solo los ocho primeros puestos avanzarán a la ronda de playoffs.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|15
|14
|1
|44:11
|41
|2.
|Alianza Lima
|15
|13
|2
|40:14
|37
|3.
|San Martín
|15
|12
|3
|42:19
|37
|4.
|Regatas Lima
|15
|9
|6
|32:26
|23
|5.
|Atlético Atenea
|15
|8
|7
|32:29
|25
|6.
|Deportivo Géminis
|15
|8
|7
|28:25
|23
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|15
|6
|9
|25:34
|19
|8.
|Deportivo Soan
|15
|5
|10
|26:33
|18
|9.
|Rebaza Acosta
|15
|4
|10
|23:37
|13
|10.
|Olva Latino
|15
|4
|11
|17:39
|10
Partidos de hoy de la Liga Peruana de Vóley: fecha 5
Esta es la programación de la jornada 5 en esta etapa del certamen, que se disputa de forma íntegra en el Polideportivo Lucha Fuentes. En el primer día se jugarán tres cotejos.
Sábado 7 de febrero
- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta
- Hora: 2.45 p. m.
- San Martín vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.
- Alianza Lima vs Olva Latino
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 8 de febrero
- Deportivo Géminis vs Regatas
- Hora: 3.15 p. m.
- Universitario vs Atlético Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
Partidos del sábado 7 de febrero. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Cómo ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión de los juegos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, que televisa la mayoría de encuentros a través del canal 2 de señal abierta y todos los demás desde su web y app. También se puede ver el torneo en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o en el fan page del certamen en Facebook.