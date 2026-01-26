HOYSuscripcion LR Focus

Gabriel Costa sacude el mercado de fichajes y se acerca a un popular equipo de la Liga 1: "No es un jugador barato"

Tradicional club 'chalaco' confirmó fichajes de experiencia y ahora suena fuerte Gabriel Costa. La plantilla busca reforzarse para la próxima temporada del Torneo Apertura que iniciará el 30 de enero.

Gabriel Costa cerca de fichar por Sport Boys de Callao. Foto: Lr/Depor
Gabriel Costa fue no cumplió las expectativas en Universitario, ya que no brilló como lo hizo en Sporting Cristal e incluso fue la continuación de su irregularidad mostrada en Alianza Lima. La directiva y los hinchas lo recuerdan por el agónico gol de tiro libre ante UTC por la quinta fecha del Torneo Clasura 2024, pero luego perdió protagonismo. Sin duda, la competencia en la delantera y diversas lesiones no dejaron brillar al extremo.

El atacante de 35 años quiere volver a su mejor versión. Por este motivo, según Gustavo Peralta, el exfutbolista de Universitario no descarta fichar por un popular club del Callao para disputar la Liga 1 2026. 'Gabi' Costa registró un gol y 3 asistencias en 35 partidos jugados.

¿Gabriel Costa fichará por Sport Boys?

El experimentado delantero ve con buenos ojos llegar al Callao, aunque la parte económica podría comoplicar la operación. "Gabriel Costa recibió una comunicación de Sport Boys. Vamos a ver si se termina dando del lado económico, porque no es un jugador barato. Desde el lado del jugador, me dijeron que no le disgustaba jugar en Boys", reveló el comunicador en programa de L1 Radio.

Fichajes de Sport Boys para afrontar la Liga 1 2026

El equipo 'rosado' confirmó inicialmente la incorporación del entrenador Jaime de la Pava, quien llega procedente de Llaneros FC. En cuanto a la plantilla, se sumaron el arquero Diego Melián y los defensores Mathías Llontop, Anghelo Flores y Gustavo Dulanto.

Para reforzar el mediocampo, se aseguraron las llegadas de Federico Illanes, André Vásquez y Juan David Torres. Asimismo, el club fichó a los delanteros Percy Liza y Rolando Díaz, ambos con trayectoria en la Primera División del Perú.

Programación de la Liga 1: fecha 1 del Torneo Apertura

Así quedó definida la programación de la jornada inaugural en este Torneo Apertura 2026. Aún no hay confirmación sobre el estadio para el Alianza Atlético vs Cusco FC.

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • UTC vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón

Sábado 31 de enero

  • Sport Boys vs Los Chankas
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau del Callao
  • Juan Pablo II vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Melgar vs Cienciano
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Atlético vs Cusco FC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: por confirmar
  • Universitario vs ADT
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Monumental U Marathon

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs CD Moquegua
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra.
