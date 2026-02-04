Rebaza Acosta separó a la voleibolista Claudia Palza por constantes indisciplinas durante la Liga Peruana de Vóley 2026. La decisión fue anunciada por Jonel Córdova, presidente del club, después de que le dio varias oportunidades a la jugadora para que corrija sus actitudes. Pese a ello, sus tardanzas seguidas y falta de compromiso con las normas de convivencia provocaron que la institución ya no quiera contar con ella para lo que resta del campeonato.

En su versión, el mandamás contó que Palza llegó tarde el día de un partido importante del torneo. Además, han sido varias ocasiones en las que la voleibolista tuvo este tipo de accionar. Frente a esta situación, se reunieron con ella y optaron por culminar su vínculo.

Rebaza Acosta separó a voleibolista Claudia Palza tras indisciplinas

“Claudia Palza llegó tarde el día del partido. Hay un protocolo de entrega de carnets que se realiza una hora antes y ella no llegaba ni avisó. Más allá de dónde haya estado, llegó tarde a un partido importante. Esto es un trabajo y las deportistas deben entenderlo”, dijo Córdova en conversación con Ovación.

Asimismo, reiteró que existen reglamentos en el club, los cuales Palza no respetó. “Hay normas de convivencia, de conducta, y están especificadas diversas causales desde hace varios años. No puedo negar lo evidente: las tardanzas se repitieron en varias ocasiones y se le aplicaron los descuentos correspondientes", añadió.

Cuando las faltas fueron reiterativas, el presidente le comunicó por todos los medios, pero las cosas no cambiaban. Por ello, aunque la decisión fue complicada, decidieron apartarla de Rebaza Acosta.

“Ayer tuvimos una reunión. No es fácil desde el punto de vista humano; hasta cierto punto soy paternalista con las voleibolistas. Claudia tiene mucho talento y, para mí, si fuera un poco más seria, sería la mejor deportista del Perú. La entendí muchas veces, le hablé de distintas formas, pero lamentablemente, junto al comando técnico, tomamos la decisión de que no continuará esta temporada”, concluyó.

¿Cómo marcha Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Actualmente, Rebaza Acosta está en la penúltima posición de la Liga Peruana de Vóley con 13 puntos. A continuación, revisa la tabla de posiciones del campeonato.