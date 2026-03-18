Poder Judicial trabaja de manera ininterrumpida e incansable para atender demandas y reducir carga procesal

Se busca brindar respuestas efectivas a las demandas de los litigantes, promoviendo celeridad y seguridad jurídica. Fuente: Difusión.

Se busca brindar respuestas efectivas a las demandas de los litigantes, promoviendo celeridad y seguridad jurídica. Fuente: Difusión.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó esta mañana la labor de juezas y jueces que brindan sus mayores esfuerzos a través de diversas iniciativas, para reducir la significativa carga procesal que soporta la institución y, así, mejorar el servicio de justicia a la ciudadanía.

Fue al inicio de la Jornada de calificación extraordinaria de 600 casaciones impulsada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que se desarrolla en Palacio de Justicia.

“Aquí en la Corte Suprema, y en esta sala especialmente, se trabaja de manera ininterrumpida e incansable para poder dar respuesta y solución a las demandas que se presentan a través de los recursos de casación y llegan a conocimiento y competencia de este tribunal”, expresó.

Tello Gilardi consideró que el trabajo desplegado del referido tribunal significa una respuesta concreta y clara ante el clamor de miles de litigantes que durante años exigen tutela judicial efectiva, pronta y transparente.

“No solo son papeles, porque son personas las que están detrás de estos expedientes, luchando por sus derechos constitucionales y laborales”, recalcó la magistrada.

Cabe señalar que la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez supremo, Aldo Figueroa Navarro, tiene competencia en procesos contenciosos administrativos y previsionales en los cuales el Estado es parte demandada.

Así el referido tribunal estará abocado a la revisión y calificación de recursos de casación, es decir, el análisis inicial que determina si los recursos cumplen con los requisitos legales para ser admitidos a trámite ante la Corte Suprema.

Amparo normativo

Debe resaltarse que la calificación de estos recursos de casación se hace al amparo de la disposición de la Ley 24041 sobre protección laboral respecto a procesos contencioso administrativos.

Esta permite calificar de manera intensiva, bajo los principios de celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, demandas presentadas en el marco de la referida norma.

Debe señalarse que, sobre los casos a tramitar, la sala ha mantenido criterios uniformes, lo que permitirá agruparlos para resolver de manera rápida bajo una línea jurisprudencial común, con predictibilidad y seguridad jurídica.

“Queremos dejar bien en claro este logro no es fruto de la improvisación, es fruto de un trabajo mantenido, persistente durante los meses previos, lo que ha dado resultado que hoy se realice la votación de estos recursos”, aclaró Tello Gilardi.

De ese modo, durante la jornada de hoy, el referido colegiado de la alta instancia de justicia resolverá 600 de estos recursos, como parte, también, de una política para reducir la carga procesal promovida por la gestión de Tello Gilardi por una justicia oportuna e igualmente eficaz.

“Hoy celebramos este paso importante y reafirmamos nuestra convicción en una justicia responsable, equilibrada e independiente”, expresó la titular del Poder Judicial.

Modelo inspirador

La jueza valoró, por tanto, el trabajo de Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria como un ejemplo de servicio, vocación y entrega para el país que requiere del Poder Judicial acciones concretas para avanzar.

“Estoy convencida de que el esfuerzo de esta sala suprema no quedará aquí pues será un modelo inspirador para todas las cortes superiores del país”, sostuvo Tello Gilardi.

En tal sentido, exhortó a jueces y juezas de la República asumir ese mismo compromiso y convicción para la pronta resolución de casos que puedan alinearse bajo los criterios uniformes de la Corte Suprema, los cuales quedarán plasmados en las decisiones que se tomarán hoy.

Cabe señalar que la antes referida sala está conformada por Figueroa Navarro (presidente), César Proaño Cueva, Diana Rodríguez Chávez, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.

“Vamos a calificar esta cantidad de recursos de casación con la finalidad de dar a justiciable una respuesta pronta y eficaz, generando seguridad jurídica, predictibilidad, economía procesal y sobre todo una respuesta a sus legítimas pretensiones”, indicó Figueroa Navarro sobre la jornada.

Dato

Como se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez Víctor Prado Saldarriaga, realiza, también, jornadas extraordinarias voluntarias con el fin de aminorar el significativo número de expedientes a su cargo.