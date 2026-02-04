HOYSuscripcion LR Focus

Ignacio Buse dejó atrás su lesión en el talón de Aquiles y se alista para la Copa Davis

Primera raqueta nacional asegura que el equipo lo dejará todo ante Alemania este viernes y sábado en Dusseldorf.

Ignacio Buse asegura que dejará el nombre del Perú en lo más alto.
Ignacio Buse asegura que dejará el nombre del Perú en lo más alto.

Perú es un país netamente futbolero, pero tanto Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino han nadado contra la corriente y hoy son nuestros máximos representantes en el tenis.

El equipo peruano, comandado por Luis Horna, afrontará este 6 y 7 de febrero los Qualifiers de la Copa Davis, donde enfrentarán a Alemania en la ciudad de Dusseldorf.

Buse se integró el último martes a los entrenamientos y destacó que el equipo nacional llegará de buena forma a los partidos ante los alemanes y que en esta clase de cotejos no interesa la posición en el ranking o qué condiciones llega cada jugador.

“Todos tienen un estilo bastante parecido: son altos, buenos sacadores y están acostumbrados a jugar en este tipo de canchas. Pero la Copa Davis es Copa Davis; acá da igual el ranking o las condiciones. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos de la mejor manera y llegar en gran forma”, indicó el tenista nacional de 21 años.

Sobre la lesión que sufrió en el talón de Aquiles en diciembre del año pasado, que los dejó inactivo por dos meses y le hizo perderse el Abierto de Australia, Buse aseguró sentirse mejor.

“Se me hizo bastante larga la para. El proceso fue duro mentalmente, pero las cosas se fueron dando, fui mejorando y tuve mucho progreso. Ahora me siento bien y vamos a ver cómo se dan las cosas”, enfatizó.

Hoy el equipo peruano sabrá el orden de los partidos de la serie ante los alemanes.

