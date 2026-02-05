Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas arrancan la serie de la Copa Davis ante Alemania

La espera terminó. Luego de eliminar a Portugal en setiembre pasado y clasificar a los Qualifiers del Grupo Mundial de la Copa Davis, la selección peruana tiene hoy un nuevo reto. En frente estará Alemania que tiene como armas a Yannick Hanfmann (puesto 93 ranking ATP), quien abrirá serie con nuestro compatriota Gonzalo Bueno (217 ATP) desde las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Castello Düsseldorf. El siguiente compromiso lo disputará Juan Pablo Varillas (270 ATP) frente a Jan-Lennard Struff (84 ATP) desde el mediodía.

En tanto, nuestra primera raqueta nacional, Ignacio Buse (98 ATP), debutará mañana en dobles junto a Arklon Huertas del Pino (254 ATP en dobles) enfrentando a los teutones Tim Puetz y Kevin Krawietz.

“Acá da igual el ranking o las condiciones. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos de la mejor manera y llegar en gran forma”, declaró en la previa Buse, quien debido a la poca acción jugará el match 3 (dobles) y 4 (ante Struff).

“Tenemos que transferir la responsabilidad al equipo alemán. Son los favoritos, juegan en casa y eso pesa. Si somos combativos desde el primer punto, podemos aprovechar cualquier oportunidad”, dijo el capitán Luis Horna.

“Hemos sentido el apoyo del público en cada sede en la que hemos estado. Los chicos están muy motivados y haremos el mejor esfuerzo para sacar adelante la serie. La meta es llegar al Mundial y vamos a tratar de ir dando un paso más para lograrlo”, añadió.