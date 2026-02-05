HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

Alianza Lima - Olva Latino: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Las vigentes campeonas buscan continuar su racha positiva tras vencer a Universidad San Martín, mientras que Olva Latino busca recuperarse de su última derrota ante Deportivo Géminis.

Alianza Lima se mide a Olva Latino en un partidazo por la liga nacional. Foto: RPP
Alianza Lima se mide a Olva Latino en un partidazo por la liga nacional. Foto: RPP

Alianza Lima se mide al aguerrido Olva Latino, en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Las vigentes campeonas saltarán a la cancha el sábado 7 de febrero a las 7:00 pm de Perú. Los fanáticos de este deporte que no puedan asistir al coliseo pueden ver el partido mediante Latina Televisión. Las Blanquiazules parte como favoritas por su experiencia a nivel internacional.

Las dirigidas por Facundo Morando llegan motivados, tras cobrarse la revancha contra Universidad San Martín. El sexteto de La Victoria derrotó 3-2 (25-22, 22-25, 25-22, 23-25 y 15-11) en un partido muy parejo. Por otro lado, el equipo dirigido por Walter Lung perdió 3-0 ante Deportivo Géminis por 25-16, 25-21 y 25-21.

PUEDES VER: Reimond Manco cuestiona la sorpresiva alineación de Pablo Guede ante 2 de Mayo: "Se equivoca al experimentar en Copa Libertadores"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por Liga Peruana de Vóley?

Nadie quiere perderse este importante partido. Por este motivo, La Repúblcia Deportes te juega los horarios confirmados para ver el picante cruce entre Alianza Lima y Olva Latino por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

  • Perú: 7:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm

PUEDES VER: Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino por Liga Peruana de Vóley?

Latina Televisión llevará a cabo la transmisión del partido entre Alianza Lima y Olva Latino, tanto por señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, sin costo alguno. De esta manera, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar del encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

PUEDES VER: Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

lr.pe

Último antecedente entre Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima y Olva Latino se enfrentarán nuevamente este sábado en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Este encuentro corresponde a la tercera fecha de la fase 1, donde ambos equipos ya se vieron las caras en la presente temporada, resultando en una victoria para las ‘blanquiazules’ con un marcador de 3-1. Los sets de aquel partido se definieron con los siguientes resultados: 25-15, 20-25, 25-17 y 27-25.

Notas relacionadas
Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"

Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

LEER MÁS
Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

LEER MÁS
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Reniec inició convocatoria con 400 empleos en todo el Perú y con sueldos por más de S/2.700: cómo postular

Monserrat Seminario confiesa por qué no trabajó durante los 17 años que estuvo con Melcochita: “Mi esposo no quería”

Deportes

Claudio Pizarro confía en que Felipe Chávez será pieza clave en Colonia: "Me hubiera gustado jugar delante de él"

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

José Jerí: Despacho Presidencial pagará su defensa por reuniones con empresarios chinos

Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025