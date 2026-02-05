Alianza Lima - Olva Latino: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se mide al aguerrido Olva Latino, en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Las vigentes campeonas saltarán a la cancha el sábado 7 de febrero a las 7:00 pm de Perú. Los fanáticos de este deporte que no puedan asistir al coliseo pueden ver el partido mediante Latina Televisión. Las Blanquiazules parte como favoritas por su experiencia a nivel internacional.

Las dirigidas por Facundo Morando llegan motivados, tras cobrarse la revancha contra Universidad San Martín. El sexteto de La Victoria derrotó 3-2 (25-22, 22-25, 25-22, 23-25 y 15-11) en un partido muy parejo. Por otro lado, el equipo dirigido por Walter Lung perdió 3-0 ante Deportivo Géminis por 25-16, 25-21 y 25-21.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por Liga Peruana de Vóley?

Nadie quiere perderse este importante partido. Por este motivo, La Repúblcia Deportes te juega los horarios confirmados para ver el picante cruce entre Alianza Lima y Olva Latino por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Perú: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

¿Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino por Liga Peruana de Vóley?

Latina Televisión llevará a cabo la transmisión del partido entre Alianza Lima y Olva Latino, tanto por señal abierta como a través de su página web y aplicación oficial, sin costo alguno. De esta manera, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar del encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

Último antecedente entre Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima y Olva Latino se enfrentarán nuevamente este sábado en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Este encuentro corresponde a la tercera fecha de la fase 1, donde ambos equipos ya se vieron las caras en la presente temporada, resultando en una victoria para las ‘blanquiazules’ con un marcador de 3-1. Los sets de aquel partido se definieron con los siguientes resultados: 25-15, 20-25, 25-17 y 27-25.