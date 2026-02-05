HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Jeffrey Epstein: archivos revelan vínculos con Perú | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"

La voleibolista de 24 años reapareció en redes sociales tras separación de Rebaza Acosta por caso de indisciplina.

Claudia Palza rompe su silencio tras ser separada de Rebaza Acosta. Foto: Liga Peruana de Vóley
Claudia Palza rompe su silencio tras ser separada de Rebaza Acosta. Foto: Liga Peruana de Vóley

Desde el día de ayer, Claudia Palza viene estando en medio de la polémica debido a su separación del club Rebaza Acosta por motivos de indisciplina. Luego de que el club que participa en la Liga Peruana de Vóley diera a conocer el hecho ocurrido, la voleibolista reapareció en sus redes sociales.

La seleccionada peruana compartió un video donde se encuentra en el gimnasio y mostró que viene entrenando por su propia cuenta. La publicación fue acompañada por la siguiente frase: "No paramos". Esto hace indicar que, a pesar de la separación de su club, no ha dejado de lado el ejercicio físico.

larepublica.pe

PUEDES VER: Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

lr.pe

Claudia Palza rompe su silencio, tras ser separada de Rebaza Acosta

No fue la única publicación que compartió en sus redes sociales. En la primera historia, dejó una cita bíblica, donde se aprecia el siguiente mensaje: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28", indicó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no se sabe cuál será el futuro de la jugadora de 24 año, o en qué club podría estar próximamente. Recordemos que la razón de la separación fue debido a que acumuló reiteradas tardanzas en los entrenamientos. Esto hizo que el técnico, Carlos Rivero, junto a la directiva de Rebaza Acosta, tomarán la decisión de apartarla del equipo.

PUEDES VER: Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

lr.pe

¿En qué puesto se encuentra Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Actualmente, Rebaza Acosta se encuentra disputando la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, ubicándose en el puesto 9 con 13 puntos. A continuación, revisa la tabla de posiciones del campeonato.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1514144:1141
2.Alianza Lima1513240:1437
3.San Martín1512342:1937
4.Regatas Lima159632:2523
5.Atlético Atenea158732:2925
6.Deportivo Géminis158728:2523
7.Circolo Sportivo Italiano157825:3419
8.Deportivo Soan1551026:3318
9.Rebaza Acosta1541023:3713
10.Olva Latino1541117:3910
Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

