Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"
La voleibolista de 24 años reapareció en redes sociales tras separación de Rebaza Acosta por caso de indisciplina.
- Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"
- Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo
Desde el día de ayer, Claudia Palza viene estando en medio de la polémica debido a su separación del club Rebaza Acosta por motivos de indisciplina. Luego de que el club que participa en la Liga Peruana de Vóley diera a conocer el hecho ocurrido, la voleibolista reapareció en sus redes sociales.
La seleccionada peruana compartió un video donde se encuentra en el gimnasio y mostró que viene entrenando por su propia cuenta. La publicación fue acompañada por la siguiente frase: "No paramos". Esto hace indicar que, a pesar de la separación de su club, no ha dejado de lado el ejercicio físico.
PUEDES VER: Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores
Claudia Palza rompe su silencio, tras ser separada de Rebaza Acosta
No fue la única publicación que compartió en sus redes sociales. En la primera historia, dejó una cita bíblica, donde se aprecia el siguiente mensaje: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28", indicó en su cuenta de Instagram.
Hasta el momento, no se sabe cuál será el futuro de la jugadora de 24 año, o en qué club podría estar próximamente. Recordemos que la razón de la separación fue debido a que acumuló reiteradas tardanzas en los entrenamientos. Esto hizo que el técnico, Carlos Rivero, junto a la directiva de Rebaza Acosta, tomarán la decisión de apartarla del equipo.
PUEDES VER: Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"
¿En qué puesto se encuentra Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?
Actualmente, Rebaza Acosta se encuentra disputando la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, ubicándose en el puesto 9 con 13 puntos. A continuación, revisa la tabla de posiciones del campeonato.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|15
|14
|1
|44:11
|41
|2.
|Alianza Lima
|15
|13
|2
|40:14
|37
|3.
|San Martín
|15
|12
|3
|42:19
|37
|4.
|Regatas Lima
|15
|9
|6
|32:25
|23
|5.
|Atlético Atenea
|15
|8
|7
|32:29
|25
|6.
|Deportivo Géminis
|15
|8
|7
|28:25
|23
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|15
|7
|8
|25:34
|19
|8.
|Deportivo Soan
|15
|5
|10
|26:33
|18
|9.
|Rebaza Acosta
|15
|4
|10
|23:37
|13
|10.
|Olva Latino
|15
|4
|11
|17:39
|10