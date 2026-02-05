Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"

Desde el día de ayer, Claudia Palza viene estando en medio de la polémica debido a su separación del club Rebaza Acosta por motivos de indisciplina. Luego de que el club que participa en la Liga Peruana de Vóley diera a conocer el hecho ocurrido, la voleibolista reapareció en sus redes sociales.

La seleccionada peruana compartió un video donde se encuentra en el gimnasio y mostró que viene entrenando por su propia cuenta. La publicación fue acompañada por la siguiente frase: "No paramos". Esto hace indicar que, a pesar de la separación de su club, no ha dejado de lado el ejercicio físico.

Claudia Palza rompe su silencio, tras ser separada de Rebaza Acosta

No fue la única publicación que compartió en sus redes sociales. En la primera historia, dejó una cita bíblica, donde se aprecia el siguiente mensaje: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28", indicó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no se sabe cuál será el futuro de la jugadora de 24 año, o en qué club podría estar próximamente. Recordemos que la razón de la separación fue debido a que acumuló reiteradas tardanzas en los entrenamientos. Esto hizo que el técnico, Carlos Rivero, junto a la directiva de Rebaza Acosta, tomarán la decisión de apartarla del equipo.

¿En qué puesto se encuentra Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley?

Actualmente, Rebaza Acosta se encuentra disputando la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, ubicándose en el puesto 9 con 13 puntos. A continuación, revisa la tabla de posiciones del campeonato.