Jean Ferrari dio detalles sobre la conversación que tuvo con Mano Menezes, quien recién a sido oficializado como nuevo entrenador de la selección peruana. En una reciente entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha', al director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se le consultó si habló con Menezes tras los sucedido con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, donde Ferrari manifestó que si habian hablado sobre el tema, pero de una manera más general.

En sus palabras, señaló que conversaron sobre la problematica del futbol peruano, declarando que los actos de incisciplina no solo suceden en Perú. Además, destacó que el DT brasileño lo primero que tiene que hacer es conocer sobre el tema.

Jean Ferrari habló con Mano Menezes sobre la indisciplina

En sus palabras, el director deportivo de la FPF señaló que conversó sobre la situación del fútbol peruano a raíz de los casos de indisciplina, destacando que no se limita solo al torneo local.

"Lo hemos conversado, como parte de una charla acerca de siempre la problemática en el fútbol peruano. El tema de la indisciplina en general es algo que no solamente pasa en el Perú, sino también pasa en todos los países de Sudamérica, y en algunos cuantos de Europa. Lamentablemente, un tema con el que tienes que lidiar continuamente", empezó diciendo Ferrari.

"¿La postura de Menezes? Lo primero que tiene que saber es conocer el tema directamente de las personas involucradas, porque todo lo que se puede decir desde afuera, pueden ser especulaciones, exageraciones o cosas reales. Entonces, él prefiere hablarlo directamente con las personas, y partir de ahí, sacar conclusiones", complementó.

Mano Menezes y su postura sobre las indisciplinas en la selección peruana

El entrenador brasileño, en una entrevista con el programa 'Teledeportes', Menezes manifestó que mantienen las "reglas claras".

"Tenemos reglas claras de convivencia necesarias para llegar a algún lugar. Una de las reglas fundamentales para los equipos vencedores es la disciplina. No podemos dejar que actos que no sean correctos manchen la historia del fútbol peruano. Esperamos que las cosas salgan bien. La selección es una referencia para la gente", declaró para dicho programa.