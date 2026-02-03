Ricardo Gareca comienza una nueva fase en su vida y es que el exentrenador de la selección peruana anunció por todo lo alto su nuevo proyecto digital llamado ‘La Sustancia de Gareca’, programa vía streaming en el cual hablará sobre temas relacionados al fútbol. No obstante, llamó la atención la manera en cómo lo hizo. El argentino se recargó de energías y suerte tocando un vestido de novia, tal como lo hizo en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Como se recuerda, Gareca hacía este gesto simbólico para atraer buena fortuna a la Bicolor.

Este canal tratará de conversaciones con grandes figuras; hasta donde se sabe, su posible primer invitado a este programa sería Jefferson Farfán. El inicio de este programa estaría pactado para marzo, por lo que los seguidores del 'Tigre' están ansiosos por ver de nuevo al entrenador que llevó a la Bicolor al Mundial de Rusia 2018.

Ricardo Gareca anuncia 'La Sustancia de Gareca'

En el video se recuerda lo que paso el argentino con la selección peruana. "Dentro de poco, sumo una nueva aventura a mi carrera", empieza diciendo el 'Tigre'.

"Detrás del triunfo de la selección hubo una cábala. La selección tuvo una novia. Sale disparado Gareca y dice: ‘Hay que tocar a la novia porque eso da suerte", se escucha de fondo, mientras en la imagen se ve a Gareca caminando hacia un vestido de novia.

"Y como todo comienzo, se necesita un poquito de suerte. Muy pronto, 'La Sustancia de Gareca', el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más", fueron las palabras de Gareca para anunciar su nuevo proyecto digital.

¿Por qué el vestido de la novia es cábala de la selección peruana?

La “novia de la selección peruana” alude a una cábala del exentrenador Ricardo Gareca, quien acostumbraba saludar o tocar a una mujer vestida de novia antes de partidos clave, como sucedió previo al Mundial de Rusia 2018. Más que un uniforme oficial, representaba un símbolo de buena suerte para el equipo.