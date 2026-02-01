Mano Menezes tiene la difícil tarea de llevar a la selección peruana al próximo Mundial. Después de unas Eliminatorias para el olvido, el técnico brasileño ahora tendrá que encontrar un equipo renovado para buscar un cupo en la gran fiesta del fútbol. Al respecto, uno de los que se pronunció sobre su designación fue Miguel Araujo. El defensor de Sporting Cristal compartió su felicidad por la llegada de Menezes, pero espera que esta vez sí se respete su proceso.

En el último tiempo, la Blanquirroja ha cambiado de DT hasta en 3 oportunidades. Para las clasificatorias pasadas, por ejemplo, pasaron Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Por ello, Miguel Araujo expresó su preocupación en que la llegada de Mano Menezes no sea pasajera.

Miguel Araujo se pronunció sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana

En conversación con el medio Entre Bolas, Miguel Araujo señaló que no estaba muy al tanto de Mano Menezes, pero anhela que su labor pueda hacer resurgir a la selección peruana.

"Bien, ya hay nuevo técnico. Esperemos que dure un buen tiempo porque siempre se cambia, pero el tema es que haya una cabeza que pueda comandarnos. Que se respete el proceso, haya un trabajo. No he visto tanto lo del 'profe', pero esperemos que con su trabajo la selección peruana crezca", declaró.

Asimismo, reconoció que Perú no tiene un gran universo de jugadores para el recambio. "Las Eliminatorias comienzan el 2027 y ya hay muchos grandes. Siempre para un cambio se debe ser inteligente, no podemos ser radicales con el cambio generacional. Seamos sinceros, no tenemos una amplitud de jugadores en el extranjero o acá mismo que puedan incorporarse", añadió.

Miguel Araujo dejó las puertas abiertas a todos para la selección peruana

Al término de la entrevista, Araujo aseguró que cualquier jugador puede llegar a la selección peruana. Sin embargo, dejó en claro que deben seguir creciendo en sus respectivos equipos.

"La selección está abierta para todos pero tenemos que ser inteligentes, ir paso a paso. Somos antepenúltimos en las Eliminatorias y tiene que doler eso. Ya cada uno está en su club, que todos mejoren y la verdad, nada más que decir", concluyó.