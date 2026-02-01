HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley      
Deportes

Miguel Araujo y su sincera respuesta sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana: "Esperemos que dure porque siempre se cambia"

El defensor peruano expresó su felicidad por la designación de Mano Menezes, pero espera que esta vez sí se respete su proceso en la Bicolor y no se repita la historia de la última Eliminatoria.

Miguel Araujo espera que Mano Menezes pueda hacer resurgir a la selección peruana. Foto: composición LR/Entre Bolas/A Presión
Miguel Araujo espera que Mano Menezes pueda hacer resurgir a la selección peruana. Foto: composición LR/Entre Bolas/A Presión

Mano Menezes tiene la difícil tarea de llevar a la selección peruana al próximo Mundial. Después de unas Eliminatorias para el olvido, el técnico brasileño ahora tendrá que encontrar un equipo renovado para buscar un cupo en la gran fiesta del fútbol. Al respecto, uno de los que se pronunció sobre su designación fue Miguel Araujo. El defensor de Sporting Cristal compartió su felicidad por la llegada de Menezes, pero espera que esta vez sí se respete su proceso.

En el último tiempo, la Blanquirroja ha cambiado de DT hasta en 3 oportunidades. Para las clasificatorias pasadas, por ejemplo, pasaron Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez. Por ello, Miguel Araujo expresó su preocupación en que la llegada de Mano Menezes no sea pasajera.

PUEDES VER: Pol Deportes es reconocido en su propia ciudad: inauguran monumento en honor a joven relator en plaza de Huampica

lr.pe

Miguel Araujo se pronunció sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana

En conversación con el medio Entre Bolas, Miguel Araujo señaló que no estaba muy al tanto de Mano Menezes, pero anhela que su labor pueda hacer resurgir a la selección peruana.

"Bien, ya hay nuevo técnico. Esperemos que dure un buen tiempo porque siempre se cambia, pero el tema es que haya una cabeza que pueda comandarnos. Que se respete el proceso, haya un trabajo. No he visto tanto lo del 'profe', pero esperemos que con su trabajo la selección peruana crezca", declaró.

Asimismo, reconoció que Perú no tiene un gran universo de jugadores para el recambio. "Las Eliminatorias comienzan el 2027 y ya hay muchos grandes. Siempre para un cambio se debe ser inteligente, no podemos ser radicales con el cambio generacional. Seamos sinceros, no tenemos una amplitud de jugadores en el extranjero o acá mismo que puedan incorporarse", añadió.

PUEDES VER: Mano Menezes se sincera sobre los objetivos de la selección peruana: 'Primero tenemos que saber dónde estamos'

lr.pe

Miguel Araujo dejó las puertas abiertas a todos para la selección peruana

Al término de la entrevista, Araujo aseguró que cualquier jugador puede llegar a la selección peruana. Sin embargo, dejó en claro que deben seguir creciendo en sus respectivos equipos.

"La selección está abierta para todos pero tenemos que ser inteligentes, ir paso a paso. Somos antepenúltimos en las Eliminatorias y tiene que doler eso. Ya cada uno está en su club, que todos mejoren y la verdad, nada más que decir", concluyó.

Notas relacionadas
Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

LEER MÁS
Perú perdió contra Brasil en semifinales de la Copa América de Futsal: jugará por el tercer puesto

Perú perdió contra Brasil en semifinales de la Copa América de Futsal: jugará por el tercer puesto

LEER MÁS
Oliver Sonne y Joao Grimaldo hacen 'diabluras' en República Checa: asistencia y gol de los peruanos en su debut con Sparta Praga

Oliver Sonne y Joao Grimaldo hacen 'diabluras' en República Checa: asistencia y gol de los peruanos en su debut con Sparta Praga

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[Latina EN VIVO] Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley HOY: segundo set

[Latina EN VIVO] Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley HOY: segundo set

LEER MÁS
[L1 MAX EN VIVO] Partido Universitario vs ADT HOY por la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental

[L1 MAX EN VIVO] Partido Universitario vs ADT HOY por la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Deportes

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025