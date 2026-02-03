HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza habla de José Jerí, Tomás Aladino Gálvez y el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Pablo Guede rechaza que Alianza Lima tenga el rótulo de 'favorito' ante 2 de Mayo: "En Libertadores nunca"

Antes de partir a suelo paraguayo para enfrentarse a 2 de Mayo, el entrenador de Alianza Lima fue claro al remarcar que en Copa Libertadores no existen favoritismos.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Entre Bolas/Alianza Lima
Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Entre Bolas/Alianza Lima

Alianza Lima partió hacia Paraguay para enfrentarse a 2 de Mayo en la ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Si bien los blanquiazules son considerados favoritos en la serie, el entrenador Pablo Guede se mostró en contra de esta postura y remarcó que en el certamen coninental no se puede tener este tipo de rótulos.

Los victorianos llegan golpeados a este compromiso, pues en las últimas horas se confirmaron las bajas del lateral derecho Luis Advíncula y el delantero Luis Ramos. Ambos futbolistas fueron descartados por precaución.

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Pablo Guede rechaza que Alianza Lima sea favorito ante 2 de Mayo

Pablo Guede se tomó unos minutos para atender a los medios de comunicación antes de embarcarse hacia territorio paraguay. El argentino remarcó que "no será fácil" vencer a 2 de Mayo.

"Tranquilos. Vamos a jugar el partido y estamos bien. Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir (...). Es un equipo muy duro, que no necesita generar mucho para tener situaciones del gol. Meten y defienden bien", manifestó para las cámaras de 'Entre Bolas' en las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

Al ser consultado sobre si Alianza Lima parte favorito en la serie de la fase 1 de Copa Libertadores, el DT rechazó esta etiqueta. "No. Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos. La Libertadores es un torneo totalmente diferente que se juega diferente", contestó.

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentarán este miércoles 4 de febrero en Asunción. El compromiso empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN.

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

