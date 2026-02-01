HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Al Nassr vs Al Riyadh, sin Cristiano Ronaldo: hora y canal del partido por la Liga Profesional Saudí

Por la fecha 20 de la Liga Profesional Saudí, el equipo del 'Bicho' va por un triunfo que le permita ser líder en la tabla. El delantero no será convocado para este compromiso.

Al Nassr lleva tres victorias seguidas ante Al Riyadh. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO juegan este lunes 2 de febrero, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana), por la fecha 20 de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido se disputará en el Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riad), con transmisión vía Somos Fox (YouTube). También podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto con el marcador actualizado.

Tras el bajón que experimentó entre el cierre del 2025 y el inicio de este 2026, el equipo de Cristiano Ronaldo se ha vuelto a prender en la lucha por el título luego de encadenar cuatro victorias consecutivas, racha que lo tiene a 3 puntos del líder, Al Hilal. Ante el modesto cuadro rojinegro, debería lograr el quinto triunfo al hilo pese a la ausencia del delantero portugués, quien no será convocado.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Riyadh?

En Perú, el encuentro se podrá seguir a partir de las 10.15 a. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

  • Costa Rica, México: 9.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Riyadh?

La transmisión para público hispano de este compromiso estará a cargo del canal de YouTube Somos Fox gratis por internet. A nivel internacional, también se podrá ver desde el servicio de streaming de SSC (Saudi Sports Company), canal oficial que transmite la liga saudí en su país de origen.

Pronóstico de Al Nassr vs Al Riyadh

Las principales casas de apuestas ven mucho más probable el triunfo de Al Nassr pese a que jugará como visitante.

  • Betsson: gana Al Nassr (1,21), empate (6,50), gana Al Riyadh (9,80)
  • Betano: gana Al Nassr (1,22), empate (6,60), gana Al Riyadh (12,00)
  • Bet365: gana Al Nassr (1,22), empate (6,50), gana Al Riyadh (10,00)
  • 1XBet: gana Al Nassr (1,15), empate (7,10), gana Al Riyadh (10,20)
  • Coolbet: gana Al Nassr (1,20), empate (7,00), gana Al Riyadh (13,00)
  • Doradobet: gana Al Nassr (1,18), empate (7,00), gana Al Riyadh (12,00).

Alineaciones probables de Al Nassr vs Al Riyadh

Estos son los posibles equipos titulares de Al Nassr y Al Riyadh para este encuentro.

  • Al Nassr: Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez, Al-Ghanam; Coman, Angelo Gabriel, Alhassan, Mané; Félix, Camara.
  • Al Riyadh: Borjan; Al-Harfi, Al-Khaibari, Barbet, Al-Bawardi; Toze, Soro, Al Siyahi, Bayesh; Haroun, Sylla.

Últimos partidos de Al Nassr vs Al Riyadh

Así quedaron los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas escuadras por la Liga Profesional Saudí.

  • Al Nassr 5-1 Al Riyadh | 20.09.25
  • Al Nassr 2-1 Al Riyadh | 12.04.25
  • Al Riyadh 0-1 Al Nassr | 08.11.24
  • Al Riyadh 2-2 Al Nassr | 23.05.24
  • Al Nassr 4-1 Al Riyadh | 08.12.23.
