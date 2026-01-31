HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Venezuela por el tercer puesto de la Copa América de Futsal: hora y canal del partido

Tras caer en semifinales ante Brasil, la selección peruana de futsal buscará situarse en el podio. La Vinotinto también quiere el premio consuelo luego de perder frente a Argentina.

En el 2022, Venezuela derrotó a Perú por este mismo certamen. Foto: composición de LR/FPF/Conmebol Copa América
Las semifinales de la Copa América de Futsal 2026 fueron el tope para Perú y Venezuela. Ambos equipos buscaban hacer historia con una inédita clasificación a la final, pero el poderío de Brasil y Argentina terminó con sus sueños. Tras las derrotas sufridas, estas dos escuadras deberán medirse entre sí por el premio consuelo del tercer puesto.

La Bicolor dio pelea ante el once veces campeón del certamen, pero su falta de experiencia en estas instancias quedó evidenciada con la caída por 4-2. A la Vinotinto no le fue mucho mejor frente a la Albiceleste, que la despachó con un sólido 2-0.

PUEDES VER: Roman Reigns venció a Gunther en Royal Rumble 2026 y logró su pase a Wrestlemania 42

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela en futsal?

El cruce entre la Blanquirroja y la Vinotinto empezará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora venezolana) de este domingo 1 de febrero. Al igual que el resto del torneo, este encuentro se disputará en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por Copa América de Futsal?

La transmisión por TV de este encuentro irá a través de DSports, canal exclusivo de DirecTV, tanto en Perú como en Venezuela. Para el público hispano en Estados Unidos, se podrá ver desde la plataforma de paga ViX por streaming.

Historial reciente de Perú vs Venezuela en futsal

Estos son los resultados de los últimos partidos entre incaicos y llaneros por diversas competencias de futsal, como el Grand Prix, las eliminatorias sudamericanas y la Copa América.

  • Perú 2-3 Venezuela | 29.01.22
  • Venezuela 4-2 Perú | 09.02.16
  • Perú 3-4 Venezuela | 03.07.09.

PUEDES VER: Juan Pablo II y FC Cajamarca igualaron 3-3 en un partidazo: Hernán Barcos y Christian Cueva anotaron

lr.pe

¿Cómo les ha ido a Perú y Venezuela en la Copa América de Futsal?

En esta edición del certamen, peruanos y venezolanos han tenido desempeños similares, pues ambos equipos clasificaron segundos en su grupo al sumar 9 puntos fruto de tres victorias y una derrota. En diferencia de goles, incluyendo la fase de grupos y semifinales, el combinado atlántico sale algo mejor parado con 14 tantos a favor y 10 en contra, mientras que el elenco andino registró 13 anotaciones y 11 goles recibidos.

Perú lleva tres victorias y dos derrotas en esta Copa América de Futsal. Foto: FPF

A nivel general, Venezuela ya sabe lo que es llegar al tercer puesto, pues en el 2024 alcanzó dicha ubicación. Perú, en cambio, solo había llegado como máximo al séptimo lugar (en 2008 y 2024).

