Cristiano Ronaldo ha sido goleador en dos de las tres ediciones de la liga saudí que lleva disputadas. Foto: AFP

Antes de la llegada del 2026, Al Nassr era el líder en solitario de la Liga Profesional Saudí. El equipo de Cristiano Ronaldo fue invencible durante las primeras 11 fechas del torneo, pero la buena racha se acabó ni bien empezó enero. Apenas dos semanas de este nuevo año bastaron para que el club de la capital saudí cediera la punta nada menos que ante su clásico rival, Al Hilal.

En el último partido que enfrentó a ambos clubes, 'CR7' marcó un gol que ilusionaba a los Caballeros de Nadj con la victoria. Para la mala fortuna del portugués, el resultado final fue un amargo 3-1 que prolongó a tres las derrotas consecutivas que lleva su equipo y estiró a 7 la distancia que le sacó el cuadro dirigido por Simone Inzaghi.

¿Qué pasó con Al Nassr en la Liga Profesional Saudí?

Hasta el último 29 de diciembre, Al Nassr lideraba en la Liga Profesional Saudí con 31 puntos, cuatro más que Al Hilal. Ese día, el empate 2-2 contra Al Ettifaq fue la última vez que pudo sumar, ya que posteriormente solo acumuló tropiezo tras tropiezo: 2-3 ante Al Ahli (1 de enero), 1-2 ante Al Qadsiah (7 de enero) y el ya referido 1-3 ante su acérrimo rival (11 de enero).

Poco se le puede achacar a Cristiano por la falta de triunfos, pues en sus dos apariciones más recientes suma igual cantidad de goles. Lamentablemente para él, estas conquistas no le sirvieron tanto a su club como sí las de su compatriota Rúben Neves (también dos tantos en dos partidos) al suyo. Actualmente, Al Hilal se posiciona en lo más alto de la tabla con 38 unidades gracias a los tres cotejos seguidos que ganó este mes, mientras que Al Nassr es segundo.

Cristiano Ronaldo cumple su cuarta temporada en Arabia Saudita. Foto: Al Nassr

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita?

Desde que arribó al país de Oriente Medio en el 2023, Cristiano Ronaldo ha disputado tres temporadas distintas de la Liga Profesional Saudí, pero no ha podido campeonar. En las ediciones 2022-23 y 2023-24 fue subcampeón, mientras que en el curso 2024-25 quedó tercero.

Tampoco le fue mucho mejor en las cuatro Copas Árabes que jugó: en la primera fue eliminado en semifinales, perdió la final de la segunda y en las dos restantes solo llegó hasta octavos de final. En cuanto a la Supercopa, registra dos derrotas en semifinales y otras dos en finales.

Por último, en la Champions asiática 2023-24 solo llegó hasta cuartos de final. Para la edición 2024-25 mejoró, pero solo le alcanzó para quedarse en semifinales. Una mención especial merece la Copa de Campeones Árabe 2023, único título que el portugués pudo ganar con Al Nassr, aunque este no es reconocido de forma oficial por la FIFA.

A falta de 20 jornadas, todavía es posible para el Al Nassr remontar la diferencia respecto a Al Hilal y regalarle a Cristiano Ronaldo su primer título Arabia Saudita. Además, en la Champions League Two, el 'Bicho' tiene otra oportunidad de ponerle fin a una sequía que, por ahora, se extiende a 13 torneos sin salir campeón desde que dejó Europa.