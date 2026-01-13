HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

¿José Jerí a Ética? Empresario minero es el nuevo jefe de formalización y entrevista a Jennifer Ponte | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

¿A Cristiano Ronaldo se le escapa otro título? La increíble mala racha de Al Nassr en la liga de Arabia Saudita

En apenas 2 semanas, el equipo de 'CR7' pasó de ser el único líder del torneo a quedar a 7 puntos del nuevo puntero, Al Hilal, ante el cual perdió en el último partido.

Cristiano Ronaldo ha sido goleador en dos de las tres ediciones de la liga saudí que lleva disputadas. Foto: AFP
Cristiano Ronaldo ha sido goleador en dos de las tres ediciones de la liga saudí que lleva disputadas. Foto: AFP

Antes de la llegada del 2026, Al Nassr era el líder en solitario de la Liga Profesional Saudí. El equipo de Cristiano Ronaldo fue invencible durante las primeras 11 fechas del torneo, pero la buena racha se acabó ni bien empezó enero. Apenas dos semanas de este nuevo año bastaron para que el club de la capital saudí cediera la punta nada menos que ante su clásico rival, Al Hilal.

En el último partido que enfrentó a ambos clubes, 'CR7' marcó un gol que ilusionaba a los Caballeros de Nadj con la victoria. Para la mala fortuna del portugués, el resultado final fue un amargo 3-1 que prolongó a tres las derrotas consecutivas que lleva su equipo y estiró a 7 la distancia que le sacó el cuadro dirigido por Simone Inzaghi.

PUEDES VER: Real Madrid destituye a Xabi: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

lr.pe

¿Qué pasó con Al Nassr en la Liga Profesional Saudí?

Hasta el último 29 de diciembre, Al Nassr lideraba en la Liga Profesional Saudí con 31 puntos, cuatro más que Al Hilal. Ese día, el empate 2-2 contra Al Ettifaq fue la última vez que pudo sumar, ya que posteriormente solo acumuló tropiezo tras tropiezo: 2-3 ante Al Ahli (1 de enero), 1-2 ante Al Qadsiah (7 de enero) y el ya referido 1-3 ante su acérrimo rival (11 de enero).

Poco se le puede achacar a Cristiano por la falta de triunfos, pues en sus dos apariciones más recientes suma igual cantidad de goles. Lamentablemente para él, estas conquistas no le sirvieron tanto a su club como sí las de su compatriota Rúben Neves (también dos tantos en dos partidos) al suyo. Actualmente, Al Hilal se posiciona en lo más alto de la tabla con 38 unidades gracias a los tres cotejos seguidos que ganó este mes, mientras que Al Nassr es segundo.

Cristiano Ronaldo cumple su cuarta temporada en Arabia Saudita. Foto: Al Nassr

Cristiano Ronaldo cumple su cuarta temporada en Arabia Saudita. Foto: Al Nassr

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Chelsea vs Arsenal por semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra?

lr.pe

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita?

Desde que arribó al país de Oriente Medio en el 2023, Cristiano Ronaldo ha disputado tres temporadas distintas de la Liga Profesional Saudí, pero no ha podido campeonar. En las ediciones 2022-23 y 2023-24 fue subcampeón, mientras que en el curso 2024-25 quedó tercero.

Tampoco le fue mucho mejor en las cuatro Copas Árabes que jugó: en la primera fue eliminado en semifinales, perdió la final de la segunda y en las dos restantes solo llegó hasta octavos de final. En cuanto a la Supercopa, registra dos derrotas en semifinales y otras dos en finales.

Por último, en la Champions asiática 2023-24 solo llegó hasta cuartos de final. Para la edición 2024-25 mejoró, pero solo le alcanzó para quedarse en semifinales. Una mención especial merece la Copa de Campeones Árabe 2023, único título que el portugués pudo ganar con Al Nassr, aunque este no es reconocido de forma oficial por la FIFA.

A falta de 20 jornadas, todavía es posible para el Al Nassr remontar la diferencia respecto a Al Hilal y regalarle a Cristiano Ronaldo su primer título Arabia Saudita. Además, en la Champions League Two, el 'Bicho' tiene otra oportunidad de ponerle fin a una sequía que, por ahora, se extiende a 13 torneos sin salir campeón desde que dejó Europa.

Notas relacionadas
Cristiano Ronaldo realizó polémico gesto de ‘robo’ tras ser sustituido en la derrota del Al Nassr vs Al Hilal

Cristiano Ronaldo realizó polémico gesto de ‘robo’ tras ser sustituido en la derrota del Al Nassr vs Al Hilal

LEER MÁS
Al Nassr de Cristiano Ronaldo no levanta cabeza: perdió 3-1 contra Al Hilal y no pudo acercarse a la cima de la Saudi Pro League

Al Nassr de Cristiano Ronaldo no levanta cabeza: perdió 3-1 contra Al Hilal y no pudo acercarse a la cima de la Saudi Pro League

LEER MÁS
¿Perú jugará contra Cristiano Ronaldo? La respuesta de Jean Ferrari sobre un posible amistoso ante Portugal previo al Mundial 2026

¿Perú jugará contra Cristiano Ronaldo? La respuesta de Jean Ferrari sobre un posible amistoso ante Portugal previo al Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
América de Cali vs Once Caldas HOY EN VIVO por amistoso vía Disney Plus: segundo tiempo del partido

América de Cali vs Once Caldas HOY EN VIVO por amistoso vía Disney Plus: segundo tiempo del partido

LEER MÁS
Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

LEER MÁS
Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

Arquímedes Figuera vuelve al Perú después de 4 años: venezolano jugará en tradicional club de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

Deportes

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Tras su destitución, jugadores del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso, pero algunos siguen guardando silencio: ¿Quiénes son?

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025