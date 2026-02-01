HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional HOY por la Supercopa Uruguaya 2026?

En el Estadio Centenario, Peñarol y Nacional se enfrentan por el primer título de la temporada en el fútbol uruguayo. La transmisión estará a cargo de Disney Plus Premium.

En la edición 2025 de la Supercopa Uruguaya, Nacional venció 2-1 a Peñarol. Foto: DSports
En la edición 2025 de la Supercopa Uruguaya, Nacional venció 2-1 a Peñarol. Foto: DSports

Peñarol vs Nacional EN VIVO juegan a partir de las 8.00 p. m. (hora de Uruguay), por el título de la Supercopa Uruguaya 2026. El clásico se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con transmisión a cargo de VTV Plus, Disney+ Premium y DSports Uruguay Premium. También puedes seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de La República, con el marcador actualizado minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y los videos de goles e incidencias en este y otros partidos de hoy.

Los dos equipos más grandes del fútbol uruguayo se vuelven a encontrar en una nueva definición. El Carbonero buscará cobrarse una doble revancha, tanto por la derrota en la edición 2025 como por la final que su acérrimo rival le ganó hace dos meses por la Primera División.

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?

En Uruguay, el clásico entre el Manya y el Bolso empieza a las 8.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 8.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Peñarol vs Nacional?

En territorio uruguayo, la transmisión de este superclásico estará a cargo de DSports Uruguay Premium (canal 301 y 302 de DirecTV), así como del servicio de streaming VTV Plus en Antel TV. De igual forma, en Disney+ Premium se podrá ver el duelo tanto en suelo charrúa como en el resto de Latinoamérica.

Pronóstico de Peñarol vs Nacional

Según las principales casas de apuestas, Nacional parte como favorito para imponerse a Peñarol, aunque no por un margen decisivo.

  • Betsson: gana Peñarol (3,00), empate (2,92), gana Nacional (2,38)
  • Betano: gana Peñarol (3,10), empate (2,95), gana Nacional (2,45)
  • 1XBet: gana Peñarol (3,02), empate (2,81), gana Nacional (2,41)
  • Coolbet: gana Peñarol (3,10), empate (3,10), gana Nacional (2,50)
  • Doradobet: gana Peñarol (3,10), empate (2,85), gana Nacional (2,45).

Posibles alineaciones de Peñarol vs Nacional

Estos son los probables equipos titulares de Peñarol y Nacional para esta definición de la Supercopa Uruguaya.

  • Peñarol: Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.
  • Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Nicolás López; Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro.

Historial reciente de Peñarol vs Nacional

Así quedaron los cinco últimos cruces entre aurinegros y albos por la liga uruguaya.

  • Nacional 1-0 Peñarol | 30.11.25
  • Peñarol 2-2 Nacional | 23.11.25
  • Peñarol 3-0 Nacional | 09.08.25
  • Peñarol 0-0 Nacional | 06.07.25
  • Nacional 1-1 Peñarol | 09.02.25.

Árbitros de Peñarol vs Nacional

Esta será la terna arbitral encargada de impartir justicia en el partido de hoy.

  • Principal: Esteban Ostojich
  • Asistente 1: Nicolás Tarán
  • Asistente 2: Andrés Nievas
  • Cuarto árbitro: Esteban Guerra
  • VAR: Leodán González
  • AVAR: Yimmy Álvarez.

Entradas para Peñarol vs Nacional

Estos son los precios de los boletos aún disponibles, en las tribunas América y Olímpica, para la hinchada de Peñarol, los cuales se pueden comprar en la página web auftickets.uy. Los hinchas de Nacional agotaron todas las entradas puestas a la venta para el Decano.

Precio de las entradas para los hinchas del club carbonero. Foto: Peñarol

Precio de las entradas para los hinchas del club carbonero. Foto: Peñarol

