Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

Fuerte intercambio de palabras entre Piero Quispe y Aydan Hammond en el encuentro entre Sydney FC y WS Wanderers. Durante el partido disputado por la jornada 15 de la A-League, se jugaban los minutos finales de dicho compromiso cuando el exUniversitario de Deportes tuvo un roce con Hammond, australiano con ascendencia peruana, el cual tuvo que ser separado por sus compañeros de equipo.

Tras esto, ambos jugadores fueron amonestados con amarillas, pero en el rostro de Quispe se podía mostrar un cierto grado de molestia. Este encuentro terminó 4-1 a favor del 'Príncipe Inca', lo que les permite ponerse a dos puntos del líder.

PUEDES VER: 1190 se pronuncia tras lo sucedido en el Alianza Lima vs Sport Huancayo y promete transmisión de todos los partidos de la Liga 1

Piero Quispe y su fuerte pelea con Aydan Hammond

Se jugaban los minutos finales del compromiso, cuando se pudo observa a un Piero Quispe enojado con el australiano con ascendencia peruana, pues incluso se puso para a cara. No obstante, esto no llegó a mayores.

PUEDES VER: Indecopi inicia investigación por presunta publicidad engañosa por partido no transmitido entre Alianza Lima y Sport Huancayo

¿Quién es Aydan Hammond, el australiano con ascendencia peruana?

Aydan Hammond tiene 20 años y siempre ha vivido en Australia. Tiene raíces peruanas porque su madre nació aquí, pero viajó rumbo a Oceanía cuando el tenía 6 años. A pesar de que no conoce el país, está dispuesto a representar la camiseta de la selección porque ama la cultura.

"Tengo mi ciudadanía peruana y documentos listos. Siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano. Siempre me he sentido más conectado con Perú", declaró en una conversación pasada con Infobae Perú.

"Si tengo la oportunidad de jugar con la selección peruana, lo daré todo para dejar huella en el equipo. Tengo las habilidades y la mentalidad para asumir cualquier reto y oportunidad que se me presente. Estoy preparado", señaló en aquel momento.