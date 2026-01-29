HOYSuscripcion LR Focus

Marchas en Perú y el arte para expresar rechazo al Gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

The Strongest vs Bolívar EN VIVO: hora y canal del partido por los octavos de final del Torneo de Verano 2026

Los octavos de final del Torneo de Verano 2026 inician este viernes 30 de enero, con el partido entre The Strongest y Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz.

The Strongest y Bolívar se enfrentan por los octavos de final del Torneo de Verano 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

The Strongest vs Bolívar EN VIVO juegan este 30 de diciembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo de Verano 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles de La Paz con transmisión por TV a cargo de Fútbol Canal. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Se juegan los octavos de final del Torneo de Verano en Bolivia. The Strongest terminó la temporada pasada en el tercer lugar de la tabla, lo cual le permitió clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores 2026. En cuanto a Bolívar, culminó en el segundo puesto del campeonato y accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar?

Los equipos de The Strongest y Bolívar se verán las caras por los octavos de final del Torneo de Verano 2026. El partido se jugará el viernes 30 de enero en La Paz, desde las 6.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (31 de enero)

¿Dónde ver The Strongest vs Bolívar?

El partido The Strongest vs Bolívar, por los octavos de final del Torneo de Verano 2026, será transmitido por la señal de Fútbol Canal para territorio boliviano.

Alineaciones probables de The Strongest vs Bolívar

  • The Strongest: Rodrigo Banegas, Sebastian Altamirano, José Moya, Pablo Pedraza, Kevin Romay, Jovani Welch, Raúl Castro, Fabricio Quaglio, Gabriel Sotomayor, Jonathan Bustos y Darwin Lom.
  • Bolívar: Carlos Lampe, Escleizon Freita, Xavier Arreaga, José Sagredo, Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Carlos Melgar, Pato Rodríguez, Dorny Romero y Martín Cauteruccio.

Pronóstico de The Strongest vs Bolívar

  • Betano: gana The Strongest (2.77), empate (3.65), gana Bolívar (2.10)
  • 1xBet: gana The Strongest (2.85), empate (3.65), gana Bolívar (2.10)
  • Doradobet: gana The Strongest (2.90), empate (3.66), gana Bolívar (2.12)

¿En qué estadio juegan The Strongest vs Bolívar?

The Strongest y Bolívar disputarán este encuentro por los octavos de final del Torneo de Verano de Bolivia 2026 en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz. El recinto tiene capacidad para 41.143 espectadores.

