Alianza Lima vive unas semanas de incertidumbre tras la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Mientras el área legal del club se encarga de este presunto delito, el plantel blanquiazul continúa entrenando con miras a su debut en la Liga 1 2026 y el partido contra 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores.

El equipo de Pablo Guede primero tendrá que vencer al elenco paraguayo para avanzar a la siguiente instancia. Respecto a este enfrentamiento, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, señaló que Alianza es el principal favorito y está en la obligación de vencer.

Presidente de 2 de Mayo y su comparación bíblica del partido contra Alianza Lima

En conversación con el programa 'La hora de Lalo' de Radio Ovación, Romero trajo a colación la historia de David y Goliat para explicar la dificultad del encuentro para 2 de Mayo. Si bien desea que su equipo avance, fue sincero al señalar que no será una tarea sencilla.

"El objetivo principal de ambos equipos es pasar de fase, pero es una lucha entre David y Goliat, vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima. El que tiene todas las de pasar es Alianza Lima, nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, pero Alianza tiene la obligación de pasar", declaró.

A pesar de ello, el mandamás señaló que su club también tiene fortalezas para ser la gran sorpresa. "Hemos mantenido al 80% del plantel del año pasado, se conocen mucho y vamos a tener una seguidilla de partidos para que se vayan soltando. El equipo se caracteriza por tenencia de balón, buen trato, lógicamente que no llegamos a lo que hacen los peruanos, pero tenemos la fuerza, la entrega y ojalá le podamos hacer daño a Alianza Lima", añadió.

Presidente de 2 de Mayo destaca a Paolo Guerrero en Alianza Lima

En otro momento de la entrevista, Romero alabó la figura de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Si bien destacó la jerarquía de todo el plantel íntimo, resaltó la vigencia del 'Depredador', a quien lo conoce muy bien por su paso por el fútbol brasileño.

"Me preocupa toda la plantilla de Alianza, lógicamente al que más conocemos es a Paolo Guerrero. Somos un club que hace frontera con Brasil, acompañamos mucho el fútbol brasileño y sabemos que Paolo fue ídolo de Corinthians, hizo el gol en el Mundial contra Chelsea, jugó en Flamengo, Inter de Porto Alegre. Nosotros somos un club chico del interior, no tenemos muchos jugadores renombrados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional, queremos hacernos conocer", concluyó.