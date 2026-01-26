La fase de grupos de la Copa América de Futsal sigue dando que hablar, tras espectacular goleada a Ecuador. De este modo, el cuadro nacional se recuperar de la dolorosa derrota ante la potencia Argentina y acaricia las semifinales del torneo. Lujos, golazos y harto 'chocolate'. Sin duda, uno de los mejores partidos de la fecha por lo que estaba en juego para ambos equipos y el sorprendente resultado de 5-1.

Con este resultado, el quintento nacional se posiciona en el primer lugar del Grupo A, acumulando 6 puntos. Ahora, queda a la expectativa de lo que suceda en el encuentro entre Argentina y Uruguay, ambos con 3 unidades, que se enfrentarán para concluir la jornada. En cambio, el 'Tri' se encuentra en la última posición sin haber sumado puntos.

¿Cómo fue la histórica goleada de Perú vs Ecuador?

La Bicolor inició su partido con un rendimiento destacado, logrando una ventaja de 2-0 al finalizar la primera mitad, gracias a los goles de Bocanegra y Tavera. En el segundo tiempo, el equipo amplió su dominio en el marcador con anotaciones de Rivera, Obando y Mallaupoma. Ecuador, aunque logró descontar con un gol de Quiroz, no pudo revertir la situación y se quedó sin un mejor resultado.

Cabe destacar que Perú tendrá un descanso en la próxima jornada de la Copa América de Futsal 2026, programada para el miércoles, junto a Colombia. El equipo volverá a la acción el jueves 29, enfrentando a Uruguay en su siguiente compromiso.

Programación de la Copa América de Futsal 2026

Lunes 26 de enero

10:00: Colombia vs. Bolivia (Estadio COP Arena Oscar Harrison) | 2-1

12:30: Venezuela vs. Chile (Estadio COP Arena Oscar Harrison) | 4-2

15:00: Selección Peruana vs. Ecuador (Estadio COP Arena Oscar Harrison) | 5-1

17:30: Argentina vs. Uruguay (Estadio COP Arena Oscar Harrison) |

Libres: Paraguay y Brasil

Miércoles 28 de enero

10:00: Venezuela vs. Bolivia (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

12:30: Chile vs. Brasil (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

15:00: Argentina vs. Ecuador (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

17:30: Uruguay vs. Paraguay (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

Libres: Selección Peruana y Colombia

Jueves 29 de enero

10:00: Chile vs. Colombia (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

12:30: Brasil vs. Venezuela (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

15:00: Uruguay vs. Selección Peruana (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

17:30: Paraguay vs. Argentina (Estadio COP Arena Oscar Harrison)

Libres: Ecuador y Bolivia

Sábado 31 de enero (horarios por confirmar)

5A vs. 5B

4A vs. 4B

1A vs. 2B (semifinal 1)

2A vs. 1B (semifinal 2)

Domingo 1° de febrero (horarios por confirmar)