Las Eliminatorias Conmebol se jugaría en el formato todos contra todos. Foto: composición LR/X/La Bicolor

La selección peruana está próximo a comenzar un nuevo proceso clasificatorio. El primer paso para reponerse del pésimo rendimiento en el último tiempo era encontrar un nuevo DT. Al respecto, este jueves 29 de enero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) organizará una conferencia para anunciar a Mano Menezes como el entrenador de la Blanquirroja. Ahora bien, lo siguiente era saber cómo se van a jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, ya que existe cierta incertidumbre porque Argentina, Uruguay y Paraguay serán los anfitriones.

Sobre ello, el periodista César Vivar dio algunas luces sobre el posible formato Conmebol para la próxima Copa del Mundo. Según el comunicador, los 3 países anfitriones jugarán las Eliminatorias pese a que ya estarán clasificados directamente. Asimismo, señaló que habrán 3.5 cupos para las 7 selecciones restantes.

Posible formato de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030

"Diez selecciones claramente. Todos contra todos, 3 equipos clasifican de manera directa pase lo que pase. Uruguay, Paraguay y Argentina juegan la Eliminatoria. Para 7 equipos, hay 3.5 plazas", adelantó Vivar en el programa 'Doble Punta'. Eso sí, aclaró que aún falta la firma para que el se oficialice este formato.

Asimismo, señaló cuál debería ser la labor de la Bicolor si quiere estar en la próxima cita mundialista. "Es decir, Perú para ir al Mundial tiene que dejar fuera a Bolivia, Chile y a uno más, debería ser Venezuela para que Perú clasifique", complementó.

Del mismo modo, su compañero y periodista Horacio Zimmermann explicó a profundidad cómo se clasificarían los equipos. "El mejor puntuado que no sea estos 3 (Argentina, Uruguay y Paraguay) va de manera directa, el segundo mejor también, el tercero igual va al Mundial de manera directa. El cuarto mejor puntuado va al repechaje", enfatizó.

Conmebol propuso a la FIFA jugar el Mundial 2030 con 64 equipos

A fines del 2025, se conoció que la Conmebol, por medio de su presidente Alejandro Domínguez, propuso a la FIFA jugar con 64 selecciones en el Mundial 2030. De acuerdo a la información del medio internacional The Athletic, ambas instituciones podrían llegar a un acuerdo para que se concrete.

Recordemos que el Mundial 2030 se jugará con España, Portugal y Marruecos, pero tendrá tres partidos en Sudamérica para conmemorar el centenario de la fiesta máxima del fútbol.