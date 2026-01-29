HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Elecciones 2026: El polémico historial de Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Revelan cómo sería el formato de las Eliminatorias Conmebol y cuántos países clasificarían al Mundial 2030: "Hay 3.5 plazas para 7 equipos"

De acuerdo al periodista César Vivar, Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias pese que ya estarán clasificados al próximo Mundial por ser los anfitriones del certamen.

Las Eliminatorias Conmebol se jugaría en el formato todos contra todos. Foto: composición LR/X/La Bicolor
Las Eliminatorias Conmebol se jugaría en el formato todos contra todos. Foto: composición LR/X/La Bicolor

La selección peruana está próximo a comenzar un nuevo proceso clasificatorio. El primer paso para reponerse del pésimo rendimiento en el último tiempo era encontrar un nuevo DT. Al respecto, este jueves 29 de enero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) organizará una conferencia para anunciar a Mano Menezes como el entrenador de la Blanquirroja. Ahora bien, lo siguiente era saber cómo se van a jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, ya que existe cierta incertidumbre porque Argentina, Uruguay y Paraguay serán los anfitriones.

Sobre ello, el periodista César Vivar dio algunas luces sobre el posible formato Conmebol para la próxima Copa del Mundo. Según el comunicador, los 3 países anfitriones jugarán las Eliminatorias pese a que ya estarán clasificados directamente. Asimismo, señaló que habrán 3.5 cupos para las 7 selecciones restantes.

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: Existen numerosas constancias

lr.pe

Posible formato de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030

"Diez selecciones claramente. Todos contra todos, 3 equipos clasifican de manera directa pase lo que pase. Uruguay, Paraguay y Argentina juegan la Eliminatoria. Para 7 equipos, hay 3.5 plazas", adelantó Vivar en el programa 'Doble Punta'. Eso sí, aclaró que aún falta la firma para que el se oficialice este formato.

Asimismo, señaló cuál debería ser la labor de la Bicolor si quiere estar en la próxima cita mundialista. "Es decir, Perú para ir al Mundial tiene que dejar fuera a Bolivia, Chile y a uno más, debería ser Venezuela para que Perú clasifique", complementó.

Del mismo modo, su compañero y periodista Horacio Zimmermann explicó a profundidad cómo se clasificarían los equipos. "El mejor puntuado que no sea estos 3 (Argentina, Uruguay y Paraguay) va de manera directa, el segundo mejor también, el tercero igual va al Mundial de manera directa. El cuarto mejor puntuado va al repechaje", enfatizó.

PUEDES VER: Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: Más unidos que nunca

lr.pe

Conmebol propuso a la FIFA jugar el Mundial 2030 con 64 equipos

A fines del 2025, se conoció que la Conmebol, por medio de su presidente Alejandro Domínguez, propuso a la FIFA jugar con 64 selecciones en el Mundial 2030. De acuerdo a la información del medio internacional The Athletic, ambas instituciones podrían llegar a un acuerdo para que se concrete.

Recordemos que el Mundial 2030 se jugará con España, Portugal y Marruecos, pero tendrá tres partidos en Sudamérica para conmemorar el centenario de la fiesta máxima del fútbol.

Notas relacionadas
Jorge Fossati sorprende al dejar abierta la posibilidad de dirigir a Chile en las próximas Eliminatorias: "Es obvia la respuesta"

Jorge Fossati sorprende al dejar abierta la posibilidad de dirigir a Chile en las próximas Eliminatorias: "Es obvia la respuesta"

LEER MÁS
Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

LEER MÁS
Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño es el elegido por la FPF

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño es el elegido por la FPF

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Deportes

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025