Deportes

Mano Menezes se suma a la lista de candidatos para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana: "Buscaban un técnico de un perfil así"

El periodista Gustavo Peralta mencionó que el entrenador brasileño, Mano Menezes, es una posibilidad para dirigir a la 'Bicolor'.

Gustavo Peralta indicó que Mano Menezes es uno de los candidatos a dirigir la Selección Peruana. Foto: Hablemos de Max/Composición LR
Gustavo Peralta indicó que Mano Menezes es uno de los candidatos a dirigir la Selección Peruana. Foto: Hablemos de Max/Composición LR

La elección del nuevo técnico de la Selección Peruana sigue en curso. Una de las opciones más latentes es la del entrenador Gustavo Álvarez, pero tras la última conversación con el argentino, un nuevo nombre se sumó a la lista de candidatos para el puesto: Mano Menezes. Según el periodista Gustavo Peralta, la Federación Peruana de Fútbol tendría en carpeta el nombre del brasileño para dirigir a la 'Bicolor' en la próxima Eliminatoria Sudamericana.

El comunicador indicó en su programa 'Hablemos de Max', que desde la FPF hay una gran interés por buscar en el mercado brasileño, donde se encuentra el nombre de Mano Menezes como candidato. "Según la información que tengo, la primera opción es un brasileño. Me hablaron de Mano Menezes, que puede ser una posibilidad interesante, y sé que algunos miembros de la Federación buscaban un técnico de un perfil brasileño así", mencionó.

Mano Menezes se suma como opción para ser nuevo entrenador de la Selección Peruana

El brasileño ya sabe lo que es dirigir a una selección y eso le daría un punto más a favor para su elección. Estuvo al mando de la selección brasileña en el 2010 hasta finales de 2012. "Mano Menezes no tiene tanta experiencia en Eliminatorias, pero tiene una espalda que consideran puede ser mejor. Pero habrá que ver, porque finalmente aunque diga un nombre, puede haber otro tapadito", señaló Gustavo Peralta.

De igual forma, el periodista dejó en claro que con Gustavo Álvarez sí hubieron reuniones donde incluso, directivos de la FPF habrían dado el visto bueno hacia el técnico argentino. "Con Gustavo Álvarez hubo 2 reuniones. La primera fue cuando la U. de Chile vino a jugar Copa con Alianza; en ese momento hubo un contacto con algunos miembros de la Federación. El otro contacto fue el mes pasado, donde le dijeron: 'Nos gusta tu plan, todo ok. Si estamos a punto de cerrar, te vamos a llamar en estos días para definir el tema contractual'. Pero esa llamada, hasta ahora, no se ha dado", indicó en su programa.

¿Cuándo se presentará al nuevo técnico de la Selección Peruana?

En un principio se mencionó que para la primera semana del mes de enero podrían haber novedades, pero a días de terminar el mes, no se ha dado ninguna otra novedad, más que la de los nombres de posibles candidatos. Se espera que en las próximas semanas puedan haber novedades acerca del nuevo técnico de la 'Bicolor'.

