Mano Menezes es el nombre que toma protagonismo en el proceso de elección del nuevo DT. Foto: Composición LR

El banquillo de la Selección Peruana empieza a aclararse. En medio del proceso de elección para el nuevo técnico, el nombre de Mano Menezes tomó fuerza en las últimas horas luego de que el periodista Enrique de la Rosa informara, a través de su cuenta de X, que el estratega brasileño sería el elegido para asumir la conducción de la ‘Bicolor’.

La noticia surge en un momento clave para la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que evalúa distintas alternativas para definir al responsable de liderar al plantel durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Aunque por ahora no hay un anuncio oficial, el escenario comienza a tomar forma y el nombre del exseleccionador de Brasil vuelve a colocarse en el centro del debate futbolero.

FPF anuncia conferencia mientras crece versión sobre la llegada de Menezes

La información revelada por de la Rosa no surge en un contexto aislado, pues este jueves 29 de enero la FPF anunció que brindará una conferencia de prensa a través de su canal oficial de YouTube, Bicolor+, programada para las 5:00 pm, en la que adelantó que será “importante”.

La coincidencia entre ambos anuncios ha reforzado las versiones sobre la posible llegada de Menezes al banco de la selección. No obstante, la Federación no ha confirmado de manera oficial que se trate de la presentación del nuevo entrenador, por lo que se mantiene en expectativa.

Conferencia de la FPF.

¿Quién es Mano Menezes?

El estratega cuenta con una amplia trayectoria como DT en el fútbol brasileño e internacional. Inició su carrera en clubes del ascenso y con el paso de los años logró consolidarse en equipos de primera división, además de dirigir a una selección nacional.

A lo largo de su carrera, ha dirigido a los siguientes equipos: