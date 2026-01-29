Erick Noriega resalta las cualidades de Mano Menezes, nuevo DT de la selección peruana: "Es un técnico muy bravo, es picón"
El volante peruano compartió 6 meses con Mano Menezes en Gremio y considera que le puede ir bien en la selección peruana por sus características como entrenador.
Mano Menezes será nuevo DT de la selección peruana para las Eliminatorias al Mundial 2030. Después de varios meses de búsqueda, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó a un acuerdo con el brasileño y será presentado esta tarde junto con su comando técnico. La llegada del estratega de 63 años a la Bicolor representará su reencuentro con Erick Noriega, a quien dirigió durante su última etapa en Gremio de Porto Alegre.
A pesar de que solo estuvieron juntos 6 meses en Brasil, Noriega tiene las mejores referencias de Mano Menezes. Al respecto, señaló que su mayor cualidad es que siempre está aconsejando a sus dirigidos. Asimismo, consideró que debería irle bien en Perú por su perfil como entrenador.
Erick Noriega opinó sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana
La periodista Analú Rodríguez contó que tuvo una pequeña conversación con Erick Noriega sobre Mano Menezes. En la misma, le detalló algunos aspectos a tener en cuenta sobre el brasileño.
"La verdad que es un técnico muy bravo, es un buen técnico, bastante bueno la verdad. Desde mi punto de vista, muy inteligente, competitivo, es picón, es bastante exigente dentro del campo. Por el medio año que estuve con él, sabe llegar bastante a los jugadores y siempre está intentando aconsejarte para mejorar", comentó en el programa 'L1 Radio'.
"De hecho, en lo personal, tuve una experiencia muy buena con él que me ayudó muchísimo para adaptarme y estar firme en una liga tan competitiva, y a tener mucha más confianza en mí mismo. Es un técnico muy bueno, yo creería que le tendría que ir bien en la selección, ojalá", añadió.
¿En qué clubes ha dirigido Mano Menezes?
A continuación, conoce los equipos por los que ha pasado Mano Menezes, quien dirigirá en el fútbol peruano por primera vez
- Guaraní RS
- Gremio
- Corinthians
- Selección de Brasil
- Caxias-RS
- 15 de Novembro
- Cruzeiro
- SD Luneng
- Al-Nassr
- Internacional de Porto Alegre
- Fluminense