La inminente llegada de Mano Menezes a la selección peruana sigue dando de qué hablar, esta vez desde su país de origen, Brasil, donde los medios cariocas han tenido diferentes reacciones. “A sus 63 años, el técnico ha acordado los detalles con la Federación Peruana de Fútbol (FPF)”, escribió en su artículo el portal SCTODODIA. Se espera que con Menezes, quien todo indica será presentado hoy jueves 29, la Bicolor recupere su mejor nivel.

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, decidió que Menezes, exentrenador de Gremio y de Erick Noriega, asuma las riendas de la Bicolor y encamine un nuevo proceso rumbo a la próxima cita mundialista. Sin embargo, el medio ge.globo dio su análisis sobre el entrenador en su etapa dirigiendo selecciones nacionales.

"Mano Menezes está a punto de asumir como entrenador de la selección peruana", tituló su nota el portal SCTODODIA.

"La apuesta de la FPF por Mano Menezes llega tras una campaña considerada decepcionante para Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo terminó la competición en el noveno puesto, penúltimo en la tabla, a ocho puntos de Bolivia, que se aseguró un lugar en la repesca", mencionaron en su publicación.

Por su parte, el portal ge.globo dio otro tipo de análisis en su nota periodística. "Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección peruana", titulo el dicho medio.

"La información fue reportada inicialmente por periódicos locales y confirmada por ge.globo. Mano Menezes llega para reemplazar a Ibáñez, quien fue despedido en septiembre de 2025. El entrenador regresa a dirigir una selección nacional después de más de una década. Estuvo al frente de la selección brasileña inmediatamente después del Mundial de Sudáfrica, entre 2010 y 2012. Mano Menezes quedó libre tras dejar el Grêmio. En el fútbol brasileño, el entrenador dirigió recientemente a Fluminense, Corinthians e Internacional. Con la oportunidad de dirigir a la selección peruana, Mano comienza a planificar el Mundial de 2030", se lee en su articulo periodístico.

¿Qué equipos ha dirigido Mano Menezes?