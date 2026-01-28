HOYSuscripcion LR Focus

Erick Moreno, alias 'El Monstruo’, ya está en Lima
Erick Moreno, alias 'El Monstruo', ya está en Lima     
Periodista chileno ilusiona a hinchas de Alianza Lima tras resaltar el liderazgo de Esteban Pavez: "No se borra en los momento difíciles"

El periodista Manoel de Tezanos Pinto no dudó en resaltar la calidad de Esteban Pavez, quien estaría próximo a vestir la camiseta de Alianza Lima, señalando que es un jugador confiable que deja todo en la cancha.

Esteban Pavez sería uno de los últimos fichajes de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición LR/ Instagram
Esteban Pavez sería uno de los últimos fichajes de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición LR/ Instagram

Esteban Pavez sigue dando que hablar tras su inminente llegada a Alianza Lima. En una reciente entrevista, el periodista chileno Manoel de Tezanos Pinto se refirió al mediocampista que estaría por arribar desde Colo-Colo. En conversación con 'Mano a Mano', destacó el liderazgo de Pavez, señalando que será muy beneficioso para el club blanquiazul.

Aseguró que el capitán del 'Cacique' tiene todo encaminado para que le vaya bien en La Victoria. En otro momento, De Tezanos también se animó a hablar sobre el trabajo de Pablo Guede con los íntimos, resaltando su enfoque táctico a la hora de dirigir. Incluso se mostró sorprendido de que Paolo Guerrero siga anotando goles, así como lo hizo frente al Inter Miami por la Noche Blanquiazul.

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

lr.pe

Periodista chileno ilusiona a hinchas de Alianza Lima con fichaje de Esteban Pavez

En sus palabras, el periodista no dudó en destacar que, en los momentos difíciles, este jugador de 35 años no se borra y siempre sale al frente. Además, señaló que no se guarda nada para agradar a los demás, resaltando la personalidad que transmite Pavez.

"Pavez ejerce un liderazgo positivo. Es un capitán valiente. No se borra en los momentos difíciles. Es un tipo que no se guarda las cosas ni las dice para quedar bien con la gente. Es confiable y en la cancha lo deja todo. Cumple con el perfil para que le vaya bien".

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

lr.pe

Manoel de Tezanos elogia manejo de Pablo Guede en Alianza Lima:" Es muy inteligente"

En otro momento de la conversación, Manoel de Tezanos fue consultado sobre cómo ve a Alianza Lima para esta temporada, señalando que lo vio bien frente a Colo-Colo, en un encuentro correspondiente al torneo Serie Río de la Plata que terminó 3-2.

"Me gustó mucho lo que vi de Alianza ante Colo Colo. Fue el partido donde peor se le vio al cuadro albo. Me llama la atención lo de Guerrero, que sigue haciendo goles como loco. Guede es muy inteligente y versátil en lo táctico. Es un buen entrenador. También tiene algunas ideas locas. Recuerdo que una vez puso a un central de '9' titular en Palestino".

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Sport Huancayo puso elevado precio para entradas al partido contra Alianza Lima en el debut de la Liga 1

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

