Esteban Pavez sería el próximo refuerzo de Alianza Lima para este 2026. El volante chileno ha sonado con fuerza en tienda blanquiazul y estaría a un paso de llegar por solicitud de Pablo Guede, quien lo tuvo en su etapa por Colo-Colo. Otro técnico que lo conoce muy bien es Ricardo Gareca. El popular 'Tigre' tuvo la oportunidad de convocarlo durante su estadía en la selección chilena y aseguró que sería un destacado fichaje para Alianza.

Asimismo, resaltó que la mejor cualidad de Esteban Pavez es su profesionalismo tanto dentro como fuera del campo de juego. Del mismo modo, destacó la carrera que ha hecho en el fútbol sudamericano.

Ricardo Gareca opinó sobre la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

En la última edición del programa 'Nada que no sepa', Ricardo Gareca compartió su postura sobre Esteban Pavez. Recordemos que el 'Tigre' lo llamó a la Roja en sus primeros amistosos, aunque no fue un llamado habitual en los próximos partidos.

"Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional. Tiene una carrera importante. Y bueno, es un jugador de jerarquía, el juego de él se basa en la contención, en el liderazgo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Así que es un buen refuerzo para Alianza por el profesionalismo de Pavez y por la experiencia que tiene", dijo por medio de un audio que le envió al periodista Horacio Zimmermann.

¿En qué equipos ha jugado Esteban Pavez?

Esteban Pavez ha pasado la mayor parte de su carrera en el fútbol sudamericano. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de jugar en el Medio Oriente.