Fútbol Peruano

Padre de Carlos Zambrano admite que conversó con su hijo tras denuncia en su contra: "Todo lo va a manejar con sus abogados"

Marco Zambrano fue interrogado por la prensa en la puerta de su domicilio y señaló que el defensor de Alianza Lima le contó algunas cosas, pero prefirió mantenerlo en privado.

Carlos Zambrano fue separado indefinidamente de Alianza Lima. Foto: composición LR/X/Contra Corriente
Carlos Zambrano fue separado indefinidamente de Alianza Lima. Foto: composición LR/X/Contra Corriente

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por abuso sexual por una joven argentina. Mientras las autoridades pertinentes resuelven el presunto delito, los jugadores han sido separados indefinidamente de Alianza Lima y posiblemente no vuelvan a vestir la camiseta blanquiazul. En medio de este panorama, Marco Zambrano, padre del 'Káiser', rompió su silencio y reveló que ha conversado con su hijo sobre la acusación que recae en su contra.

La prensa local fue hasta el domicilio del señor para interrogarlo acerca del caso judicial que afronta su hijo. Al respecto, señaló que Carlos Zambrano está preparando su defensa junto con sus asesores. “Todo lo va a manejar con sus abogados, señorita, nada más, nada más le puedo decir”, dijo en el programa 'Contra Corriente'.

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia contra su hijo

Asimismo, cuando le consultaron si el exdefensor de la selección peruana está dispuesto a colaborar con la justicia, Marco Zambrano no quiso profundizar en el tema. “La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más", agregó.

Del mismo modo, contó que ha logrado dialogar con su hijo acerca del tema, pero evitó entrar en detalles. “Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, concluyó el progenitor.

Carlos Zambrano no volvería a ser jugador de Alianza Lima nunca más

A pesar de que aún no existe un comunicado oficial de Alianza Lima, todo parece indicar que Carlos Zambrano no regresaría a jugar en el club. Así lo informó la periodista Ana Lucía Rodríguez: "No volverá más".

Otro jugador que estaría en la misma situación es Miguel Trauco. De acuerdo a Johnny Baldovino, asesor legal de SAFAP, Alianza ya le mandó una carta de preaviso de despido al exlateral de la Bicolor.

"El club empezó un proceso disciplinario la noche del 22 de enero; tenían plazo hasta el 28 para hacer sus descargos. Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos", dijo en el programa 'Con Calle y Cancha'.

