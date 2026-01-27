Javier Rabanal aseguró sentirse satisfecho con la actual plantilla de Universitario, pero no descartó sumar otro refuerzo en caso de que sea necesario. | Foto: composición LR/Facebook/jornada.com.pe

Universitario de Deportes ya se prepara para el inicio de la campaña 2026 en la Liga 1, donde debutará de local en el Estadio Monumental de Ate ante ADT de Tarma. Con el inicio auspicioso tras ganar por 3-0 en la ‘Noche Crema’ frente a la Universidad de Chile, Javier Rabanal se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y aseguró que no descartaría fichar a un jugador más para reforzar a la actual plantilla del conjunto ‘merengue’.

La posibilidad de fichar a un futbolista más en la actual plantilla de Universitario

En una entrevista para el programa deportivo ‘La toco y me voy’, el director técnico español no descartó la posibilidad de sumar un refuerzo más a la actual plantilla de Universitario de Deportes. En ese sentido, precisó que el tema ya ha sido conversado con la dirigencia del conjunto crema y dejó en claro que solo si se presenta una oportunidad favorable se evaluará concretar dicha incorporación.

''No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno'', declaró para el espacio radial.

¿En qué sector del campo tendría contemplado reforzar Universitario de Deportes?

Al ser consultado sobre el sector del campo que tendría previsto reforzar, Javier Rabanal indicó que la principal prioridad de Universitario sería incorporar un mediocampista, tras la salida de Rodrigo Ureña. En esa línea, el técnico explicó que la posición de pivote resulta clave para la generación de juego y para garantizar una salida limpia desde el primer pase.

''Creo que esa es la única ubicación que está generando un poco de controversia. En la posición de pivote tenemos dos alternativas para determinados momentos, pero no puede ser para cualquiera'', explicó el técnico español.

Finalmente, tal como lo había señalado previamente, Javier Rabanal afirmó que, en caso de presentarse la oportunidad de incorporar a un jugador con características específicas para asumir el rol de pivote defensivo, no dudaría en acudir al mercado de fichajes para evaluarlo si fuera necesario. No obstante, fue sincero al señalar que esta posibilidad dependerá de las condiciones que se den y de la confianza que mantiene en el plantel actual.

''Tendría que ser alguien con características muy específicas. El mercado está complicado y caro. Estamos satisfechos con Jesús Castillo y con 'Murru'. 'Calca' también podría apoyar en esa zona, aunque implicaría cambiar el sistema'', añadió Javier Rabanal.