Deportes

Javier Rabanal y su tajante lectura de la derrota de Universitario ante Sport Boys

A través de su cuenta de Instagram, el entrenador de Universitario dejó un mensaje luego de la derrota en amistoso ante Sport Boys.

Javier Rabanal y su lectura luego de la derrota de Universitario ante Sport Boys. Foto: Universitario
Javier Rabanal y su lectura luego de la derrota de Universitario ante Sport Boys. Foto: Universitario

La última derrota de Universitario ante Sport Boys dejó muchas cosas para el análisis. Eso lo sabe muy bien Javier Rabanal, quien a pesar de no haber declarado luego del partido, compartió un breve comentario a través de su cuenta de Instagram, luego de la caída ante el elenco rosado en Campo Mar.

El mensaje del estratega español deja en claro que el equipo 'crema' debe seguir mejorando y seguramente se irá viendo un mejor funcionamiento conforme vayan completando más partidos. "Cosas buenas y aspectos por mejorar", fue el mensaje que compartió el entrenador.

PUEDES VER: Paulo Autuori protesta por mala organización en el inicio de la Liga 1: "¿Para que se desclasifique un club a mitad de competencia?"

La lectura de Javier Rabanal tras derrota de Universitario ante Sport Boys

Tras la derrota en su debut como técnico de la 'U', para Javier Rabanal es importante el trabajo que viene teniendo su equipo, por lo que tiene en claro que con mucho esfuerzo los resultados vendrán por sí solos. "Con mucho trabajo y dedicación", también mencionó en su historia de Instagram.

Aún así, este encuentro sirvió para que el entrenador español pruebe a la mayoría de su plantel. El partido fue dividido en tres tiempos de 30 minutos y pudo mandar al campo distintas alineaciones. Destacan los nombres de: Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría Jairo Concha, Edison Flores y Álex Valera, quienes se perfilan a ser los titulares para esta temporada.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

¿Cuáles son los siguientes partidos amistosos de Universitario?

El siguiente amistoso de Universitario será ante Melgar el próximo 20 de enero en el Estadio Monumental, este encuentro se dará a las 10.30 a. m. Luego, como último partido amistoso de la pretemporada, el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m., será la 'Noche Crema', donde enfrentarán a la Universidad de Chile, también en el recinto de Ate.

