Real Madrid vs Benfica EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido por la última fecha de la Champions League
Este miércoles 28, Real Madrid se enfrentará al Benfica en la última jornada de la Champions League. Sigue aquí la cobertura online gratis.
Real Madrid se enfrentará este miércoles 28 al Benfica en lo que será la última jornada de la Champions League, que se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). El partido se transmitirá por la señal de ESPN para Sudamérica y vía streaming por Disney Plus. No obstante, La República Deportes llevará el minuto a minuto del encuentro, desde la previa hasta la cobertura completa, con goles y videos relacionados.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán no caer de la tercera posición, por lo que lucharán por una victoria que asegure dicho puesto. Por su parte, el conjunto portugués, que no ha tenido un buen rendimiento en la competición, se está quedando fuera, por lo que un triunfo podría avivar la poca esperanza que les queda de avanzar a los playoffs.
¿A qué hora Real Madrid vs Benfica?
En suelo peruano, el choque entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canales para ver Real Madrid vs Benfica por Champions League hoy
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Fox ONE
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: Unimás
¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica por internet gratis?
Puedes seguir la transmisión del partido entre Real Madrid y Benfica a través de la cobertura online y gratuita que La República Deportes ofrecerá. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Benfica
- Real Madrid: Courtois, Carreras,Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Guller, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.
- Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Prestianni, Pavlidis
Pronósticos para el Real Madrid vs Benfica
Las principales casas de apuestas dan como ganador el Real Madrid, mientras que el Benfica se presenta como el eslabón más débil.
- Betsson: Benfica gana (4.45), empate (4.35), gana Real Madrid (1.72)
- Betano.pe: Benfica gana (4.45), empate (4.40), gana Real Madrid (1.75)
- bet365: Benfica gana (4.33), empate (4.20), gana Real Madrid (1.70)
- 1xBet: Benfica gana (4.57), empate (4.47), gana Real Madrid (1.75)