Menos de un mes le ha bastado a Endrick en su nuevo club, Olympique Lyon de Francia, para reivindicar su imagen luego de un paso sin pena ni gloria por el Real Madrid. Si en el debut ya había dejado grandes sensaciones al anotar un gol, en su último encuentro la 'rompió' con un hat-trick para la goleada sobre el Metz por la Ligue 1.

La 'joya' brasileña de 19 años salió a préstamo de la Casa Blanca debido a que no tenía espacio en el equipo titular del entonces DT, Xabi Alonso. Con el Lyon, en cambio, fue titular en los tres juegos que lleva disputados y su aporte ha sido clave para ganar los tres.

Endrick brilla con Olympique Lyon tras dejar Real Madrid

La aventura de Endrick en el fútbol galo empezó con pie derecho al marcar el gol del triunfo sobre Lille (2-1) por la Copa de Francia. En su siguiente compromiso no convirtió, pero dio una asistencia en la victoria ante Brest (2-1) por la Ligue 1. Estas buenas actuaciones serían solo la antesala de su 'destape' en su tercera presentación.

El último domingo, por la jornada 19 de la liga francesa, el delantero se hizo presente en el marcador por partida triple: primero a los 11', para abrir la cuenta; luego a los 45+1', para el 4-1 parcial y finalmente a los 87', de penal, para sellar el 5-2 definitivo.

Sus cuatro tantos con el Lyon, en un lapso de apenas dos semanas, dejan al brasileño muy cerca de igualar toda su producción goleadora en una temporada y media con el Madrid (7 anotaciones). A nivel colectivo, su club marcha cuarto en la Ligue 1 y es puntero de la Europa League, aunque en esta competencia el futbolista tendrá que esperar hasta marzo para recién poder debutar.

¿Cuándo volverá Endrick al Real Madrid?

El préstamo de Endrick en el Lyon vence el próximo 1 de julio. Luego de esa fecha, el jugador deberá volver al Real Madrid, pues su cesión no incluía la opción de compra.