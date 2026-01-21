El choque entre Barcelona vs Slavia Praga se jugará desde las 3.00 p. m. en suelo peruano.

ESPN estará a cargo de la transmisión del Barcelona vs Slavia Praga en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium .

Barcelona y Slavia Praga se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Barcelona y Slavia Praga se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Barcelona vs Slavia Praga se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY, miércoles 21 de enero, por la fecha 7 de la Champions League. El partido entre culés y rojiblancos se disputará en el Eden Arena, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por la Champions League 08:30 ¿En qué canal ver Barcelona vs Slavia Praga? ESPN estará a cargo de la transmisión del Barcelona vs Slavia Praga en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium. 08:29 ¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga? El choque entre Barcelona vs Slavia Praga se jugará desde las 3.00 p. m. en suelo peruano. 08:28 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura del Barcelona vs Slavia Praga por la fecha 7 de la Champions League.

El conjunto dirigido por Hansi Flick afronta un desafío mayúsculo, por lo que saldrá decidido a conseguir el triunfo a toda costa para mantener vivas sus opciones de meterse entre los ocho mejores de la Champions League. El cuadro blaugrana apunta a esquivar los playoffs y seguir escalando posiciones en la clasificación, donde por ahora suma 10 puntos.

Barcelona vs Slavia Praga: ficha del partido

Partido Barcelona vs Slavia Praga ¿Cuándo? Miércoles 21 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus Premium ¿Dónde? Eden Arena

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Barcelona y Slavia Praga por la fecha 7 de la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Slavia Praga?

La transmisión del Barcelona vs Slavia Praga por la séptima jornada de la Champions League estará a cargo de ESPN. Además, podrás verlo por medio de Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Cómo ver Barcelona vs Slavia Praga online?

No solo tienes la opción de Disney Plus Premium, ya que también puedes seguir el Barcelona vs Slavia Praga por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Barcelona vs Slavia Praga

Barcelona : Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji.

: Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji. Slavia Praga: Stanek; Boril, Chaloupek, Zima, Holes; Moses, Sadilek, Provod; Kusej, Doudera y Chory.

Apuestas Barcelona vs Slavia Praga