HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en capilla se defiende | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

En el Eden Arena, Barcelona visita al Slavia Praga en busca de tres puntos que les permita subir algunos escalones en la Champions League. Conoce más detalles de este partido entre españoles y checos. 

Barcelona y Slavia Praga se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Barcelona y Slavia Praga se enfrentan desde las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

MOMENTOS DESTACADOS

08:30
¿En qué canal ver Barcelona vs Slavia Praga?

ESPN estará a cargo de la transmisión del Barcelona vs Slavia Praga en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium.

08:29
¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

El choque entre Barcelona vs Slavia Praga se jugará desde las 3.00 p. m. en suelo peruano.

Barcelona vs Slavia Praga se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY, miércoles 21 de enero, por la fecha 7 de la Champions League. El partido entre culés y rojiblancos se disputará en el Eden Arena, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO por la Champions League

08:30
21/1/2026

¿En qué canal ver Barcelona vs Slavia Praga?

ESPN estará a cargo de la transmisión del Barcelona vs Slavia Praga en Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura de Disney Plus Premium

08:29
21/1/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

El choque entre Barcelona vs Slavia Praga se jugará desde las 3.00 p. m. en suelo peruano.

08:28
21/1/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura del Barcelona vs Slavia Praga por la fecha 7 de la Champions League. 

El conjunto dirigido por Hansi Flick afronta un desafío mayúsculo, por lo que saldrá decidido a conseguir el triunfo a toda costa para mantener vivas sus opciones de meterse entre los ocho mejores de la Champions League. El cuadro blaugrana apunta a esquivar los playoffs y seguir escalando posiciones en la clasificación, donde por ahora suma 10 puntos.

PUEDES VER: Barcelona - Slavia Praga: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

lr.pe

Barcelona vs Slavia Praga: ficha del partido

PartidoBarcelona vs Slavia Praga
¿Cuándo?Miércoles 21 de enero
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ESPN y Disney Plus Premium
¿Dónde?Eden Arena

¿A qué hora juega Barcelona vs Slavia Praga?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Barcelona y Slavia Praga por la fecha 7 de la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Slavia Praga?

La transmisión del Barcelona vs Slavia Praga por la séptima jornada de la Champions League estará a cargo de ESPN. Además, podrás verlo por medio de Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Cómo ver Barcelona vs Slavia Praga online?

No solo tienes la opción de Disney Plus Premium, ya que también puedes seguir el Barcelona vs Slavia Praga por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Barcelona vs Slavia Praga

  • Barcelona: Joan Garcia; Gerard Martín, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Rashford, Lewandowski y Bardghji.
  • Slavia Praga: Stanek; Boril, Chaloupek, Zima, Holes; Moses, Sadilek, Provod; Kusej, Doudera y Chory.

Apuestas Barcelona vs Slavia Praga

  • Betsson: gana Slavia Praga (9.30), empate (6.40), Barcelona (1.30)
  • Betano: gana Slavia Praga (9.00), empate (6.20), Barcelona (1.33)
  • Bet365: gana Slavia Praga (8.00), empate (6.50), Barcelona (1.30)
  • 1XBet: gana Slavia Praga (9.00), empate (6.50), Barcelona (1.33)
  • Coolbet: gana Slavia Praga (8.45), empate (6.25), Barcelona (1.34)
  • Doradobet: gana Slavia Praga (7.50), empate (5.66), Barcelona (1.35)
Notas relacionadas
Barcelona - Slavia Praga: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Barcelona - Slavia Praga: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

LEER MÁS
Barcelona cayó derrotado 2-1 frente al Real Sociedad por la fecha 20 de LaLiga de España 2026

Barcelona cayó derrotado 2-1 frente al Real Sociedad por la fecha 20 de LaLiga de España 2026

LEER MÁS
FC Barcelona derrotó 2-0 al Racing de Santander y se instaló en los cuartos de final de la Copa del Rey

FC Barcelona derrotó 2-0 al Racing de Santander y se instaló en los cuartos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Gary Correa, excampeón del Apertura con Universitario, reaparece en TikTok con polémico mensaje: "La mafia del fútbol peruano"

Gary Correa, excampeón del Apertura con Universitario, reaparece en TikTok con polémico mensaje: "La mafia del fútbol peruano"

LEER MÁS
Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Deportes

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Programación de la Champions League 2025-26: ¿cuándo y cómo ver los partidos de la jornada 7?

Real Madrid destrozó al Mónaco: con doblete de Mbappé, goleó 6-1 por la penúltima fecha de la Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025