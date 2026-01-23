Mr. Peet aseguró que no habrá renuncias en Alianza Lima. El pasado jueves 22 se conoció que, tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por un presunto delito de abuso sexual hacia una joven argentina, hinchas blanquiazules ingresaron al Alejandro Villanueva para confrontar a los implicados. Sin embargo, estos no se encontraban en el recinto deportivo. No obstante, se informó que los hinchas habrían presuntamente agredido a Paolo Guerrero y Luis Advíncula durante las protestas.

Tras esto, el periodista deportivo, en una reciente edición del programa Madrugol, habló sobre el tema, desmintiendo los rumores sobre posibles renuncias de algunos jugadores que estuvieron presentes cuando los barristas ingresaron a Matute. Sin embargo, según información a la que pudo acceder, sí existe incomodidad dentro del plantel.

"Hay molestia de parte de algunos jugadores porque se dio un tema donde algunos jugadores han tenido un enfrentamiento con hinchas, hay molestias, incomodidad, pero no es cierto que algunos jugadores quieran rescindir contrato. Yo tengo información de que sí hay molestia de los jugadores que han sufrido agresiones y que se ha hecho público, pero tengo entendido que ninguno ha dicho que se va. No es cierto que los jugadores mencionados hayan amenazado con irse o rescindir contrato", fueron las palabras de Mr. Peet.

En otro momento, aclaró también los rumores que ponían a Pablo Guede fuera de La Victoria tras los hechos de violencia y sobre todo por la denuncia contra los jugadores. "Como que no es cierto la renuncia de Pablo Guede".

¿Qué se sabe de la presunta agresión hacia Paolo Guerrero y Luis Advíncula?

"Quería hacer una breve mención en el programa sobre el tema de la violencia. La indisciplina es responsabilidad del club, y los hinchas tienen todo el derecho de expresar su descontento, abuchear, dejar de apoyar o pedir la salida de los jugadores. Lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia es ingresar al club y agredir a las personas. En cuanto al otro caso, será la justicia quien debe intervenir".

"Entre las personas afectadas por este acto de violencia, que rechazamos de manera categórica, se encuentran Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Integrantes de la hinchada de Alianza ingresaron por la fuerza y agredieron a miembros de la institución", fue lo que dio a conocer el periodista Michael Succar esta información en el programa Denganche.