Leyenda de Boca Juniors se pronuncia sobre posible fichaje de Kevin Serna y destacó su paso por Alianza Lima: "Me lo referenciaron"

Mauricio Serna, leyenda de Boca Juniors, viene siguiendo de cerca los rumores en cuanto a los posibles fichajes del club xeneize para esta temporada. El colombiano viene teniendo altas expectativas, y desde hace días, uno de los nombres que suena fuerte como refuerzo en el club es Kevin Serna, quien tiene el visto bueno de 'Chicho'.

El exfutbolista colombiano, fue entrevistado por ESPN y destacó las cualidades de Kevin Serna, indicando haber visto videos cuando era jugador de Alianza Lima. "Me pasaron material de él cuando fue a Alianza Lima, me lo referenciaron, tiene habilidad, es rápido, veloz, y te puede jugar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque", mencionó el colombiano.

Leyenda de Boca Juniors resaltó las cualidades de Kevin Serna

De igual forma, el exfutbolista remarcó que su compatriota podría adaptarse en la posición de '9' distinto a los que tiene el club, ya que Edison Cavani y Miguel Merentiel, tienen otras características como delanteros. "En Fluminense lo han utilizado de '9', no es como Cavani o Merentiel, pero por su técnica y buen físico puede desempeñarse ahí", indicó el exconsejero xeneize.

Por último, indicó que Boca Juniors tiene un plantel bueno, pero los refuerzos lo repotenciarían, sobre todo en la posición de Kevin Serna. "Boca tiene un buen plantel, pero para mí necesita tener algunos refuerzos más, la posición que sufrimos es ese volante por derecha y hoy más que nunca lo necesitaría, esto lo digo como hincha a la distancia y alejado del club pero siguiendo todo lo que ocurre porque es imposible que a un club que quiere tanto y con amigos, no estar al tanto", mencionó para el medio deportivo.

¿En qué equipos jugó Kevin Serna?

Kevin Serna jugó en distintos equipos a nivel profesional. Desde que empezó a jugar en el fútbol peruano, su carrera comenzó a despegar, ya que, luego de su paso por Alianza Lima, pudo llegar al Fluminense de Brasil. Estos son los equipos donde jugó el extremo colombiano: