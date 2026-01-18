HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, no le cierra las puertas a Boca Juniors: "No hay que decirle que no a nadie"

El delantero de Alianza Lima indicó que no tendría problemas en vestir la camiseta de Boca Juniors, a pesar de su pasado en River Plate.

Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, no descarta llegar a Boca Juniors en un futuro. Foto: Composición LR/Alianza Lima
Federico Girotti, futbolista de Alianza Lima, no descarta llegar a Boca Juniors en un futuro. Foto: Composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima viene disputando el torneo Serie Río de la Plata como parte de la pretemporada en Uruguay. El técnico Pablo Guede viene probando a las nuevas incorporaciones con miras al inicio de la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores. Uno de ellos es Federico Girotti, quien llega procedente de Talleres y con pasado en River Plate.

En medio de la pretemporada, el delantero argentino fue entrevistado por DSports Radio y fue consultado si en algún momento jugaría por Boca Juniors, eterno rival de su exclub. "Si está esa chance de Boca, le daría una vuelta de rosca. No hay que decirle que no a nadie", indicó Girotti para el medio, dejando la puerta abierta para una posible llegada.

Federico Girotti no le cierra las puertas a Boca Juniors

A pesar de su pasado en River Plate, Federico Girotti no tendría ningún problema en vestir la camiseta 'xeneize'. El delantero de 26 años considera que no puede darle su negativa a ningún club que pueda estar interesado en contar con él. "Me ponés en un compromiso. Pero no hay que decirle que no a ningún equipo, por más de mi pasado en River", afirmó el ex River Plate.

Desde Alianza Lima ven a Federico Girotti como una apuesta importante. La edad del delantero lo pone como un futbolista con potencial a ser vendido a una liga más competitiva. Recordemos que el club 'blanquiazul' adquirió el 50% del pase del atacante, el otro porcentaje lo conserva Talleres de Córdoba.

¿En qué equipos ha jugado Federico Girotti?

El '9' ha pasado por clubes importantes en el fútbol argentino. En Alianza Lima vive su primera experiencia jugando en el extranjero. Esta es la lista de equipos donde pasó el atacante:

  • River Plate
  • Talleres
  • San Lorenzo
  • Alianza Lima
