Deportes

DT de Inter Miami revela que estudió la pretemporada de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul: "Conocemos a Pablo Guede"

Javier Mascherano, exfigura de la selección argentina y entrenador del Inter Miami, reconoció que vio los tres partidos que disputó Alianza Lima en la Serie Río de La Plata.

Inter Miami jugará por segunda vez en Lima ante un equipo peruano. Foto: composición LR/MLS
Inter Miami jugará por segunda vez en Lima ante un equipo peruano. Foto: composición LR/MLS

Inter Miami se encuentra a pocos días de regresar a suelo peruano. El equipo de Lionel Messi y compañía se enfrentará a Alianza Lima en la denominada Noche Blanquiazul 2026. En medio de la expectativa presente, Javier Mascherano, entrenador del vigente campeón de la MLS, reconoció que tienen estudiado al equipo peruano.

"Para nosotros, no solamente enfrentar a Alianza Lima, sino también a Atlético Nacional, a Barcelona de Ecuador, son equipos que compiten en el alto nivel de Sudamérica, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Son equipos que, para nuestra preparación, es importante poder enfrentarlos", sostuvo ante los medios de comunicación el recordado exjugador de la selección argentina.

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe

Mascherano revela que siguió la pretemporada de Alianza Lima

El experimentado estratega remarcó que vieron los partidos que disputaron los dirigidos por Pablo Guede frente a Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y Colo-Colo de Chile.

"Ya hemos estado viendo los partidos de pretemporada que ha jugado con Independiente, que ha jugado con Unión y que ha jugado recientemente con Colo Colo. Hay un entrenador nuevo que conocemos, como Pablo Guede, tiene jugadores importantes de jerarquía", manifestó.

"Alianza Lima es un equipo muy importante, no solamente en Perú, sino también en Sudamérica. Y para nosotros es algo lindo poder viajar, ya lo hicimos el año pasado cuando fuimos a jugar contra la ‘U’ a Perú y recibimos el cariño de la gente", agregó el 'Jefecito' sobre su regreso a territorio peruano.

PUEDES VER: Cenaida Uribe revela que Alianza Lima envió documento a la FIVB por derrota en mesa contra Universitario: 'Esperando la respuesta'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Inter Miami?

El amistoso entre Alianza Lima vs Inter Miami está pactado para este sábado 24 de enero en el marco de la Noche Blanquiazul. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva.

