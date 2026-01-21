Alianza Lima está en búsqueda de un futbolista para reforzar la medular del equipo. Hay varias opciones para ser el nuevo '6' blanquiazul, pero uno de los que ha sonado con fuerza en los últimos días es Agustín Álvarez Wallace. Ante los rumores que lo vinculan con los íntimos, el uruguayo rompió su silencio para revelar que está dispuesto a convertirse en nuevo fichaje de Alianza. Según contó, no va a continuar en Montevideo City Torque, por lo que estaría buscando una salida inmediata.

En conversación con el periodista José Varela, el jugador de 24 años reveló que su representante Pablo Betancourt ya acercó su nombre a Alianza, aunque por el momento no existe nada concreto. A pesar de ello, expresó su anhelo de jugar en La Victoria porque considera que sería un gran salto en su carrera profesional.

Agustín Álvarez Wallace quiere ser nuevo jugador de Alianza Lima

Por el momento, Agustín Álvarez Wallace está entrenando en su natal Uruguay, pero apartado de sus demás compañeros. El club ya sabe que no quiere continuar en la siguiente temporada.

"Estuve en conversaciones. Pablo (Betancourt) no me dijo mucho ni nada. Estoy entrenando con mi equipo en Montevideo City Torque, apartado porque yo no quiero quedarme y estoy buscando una salida. Es real que Pablo ha estado hablando con Alianza, pero creo que aún no hay nada formal porque no me llegó nada, sino me lo hubiese comunicado. Estamos a la espera de que pueda surgir porque es un equipo grande. Tengo mucha ambición de estar ahí", declaró.

Asimismo, resaltó la trascendencia de Alianza Lima en esta parte del mundo. "Ojalá se pueda cerrar en las próximas horas o semanas. Pero por ahora no pasa nada la verdad. Ojalá se pueda dar porque es un club grande en Sudamérica y podría ser un salto lindo para poder aportar ahí", añadió.

Finalmente, habló de la victoria de Alianza Lima ante Colo-Colo y contó cómo el podría acoplarse en el equipo de Pablo Guede. "Sí, sin duda. Ahí el equipo funcionó bien, defendió y atacó bien. Pero bueno, esperemos ahí a ver qué decide el entrenador. Por lo que había visto necesitaban un volante central más raspador, más posicional y a mí me gusta tener mucho la pelota. Si tengo que defender, defiendo, pero mi fuerte es tener la pelota, la salida limpia. Pero olvídate, si tengo que meter, meto. Corro y tengo gran despliegue, pero no soy un recuperador nato. Pero si tengo que marcar y meter pata, eso nunca va a faltar", concluyó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Agustín Álvarez Wallace?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Agustín Álvarez Wallace tiene un valor en el mercado de 600.000 euros.