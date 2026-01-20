El plantel de Alianza Lima volvió a Perú, luego de su participación en el torneo Serie Río de La Plata en Uruguay. Pablo Guede utilizó estos partidos para poner a punto a los futbolistas 'blanquiazules' y para innovar con algunos jugadores ubicándolos en nuevas posiciones del campo. Uno de ellos fue Gianfranco Chávez, quien viene teniendo su primera temporada con el equipo 'íntimo'.

El defensor fue consultado por Jax Latin Media acerca de los entrenamientos que viene teniendo con el plantel 'blanquiazul' donde mencionó que no había tenido este ritmo de exigencia anteiormente: "Ha sido la pretemporada más dura de mi carrera", indicó el central a su llegada al país con la delegación de La Victoria.

Gianfranco Chávez detalló su nueva posición en Alianza Lima

Si bien destacan los entrenamientos en el equipo, el defensor también dio a conocer más detalles sobre su cambio táctico en Alianza Lima, donde Pablo Guede lo viene ubicando en una nueva posición en el campo de juego. "Recién tengo cuatro entrenamientos jugando de ‘6’", detalló el futbolista.

El técnico argentino busca aprovechar la salida limpia de Gianfranco Chávez y su capacidad de marca en el mediocampo. A poco tiempo de iniciar la Liga 1 y Copa Libertadores, la hinchada 'íntima' espera que el equipo pueda seguir adaptándose al estilo de juego propuesto por Guede.

¿En qué equipos ha jugado Gianfranco Chávez?

El defensor de 27 años ha jugado en pocos equipos desde que hizo su debut como futbolista a nivel profesional en Sporting Cristal. Esta es la lista de clubes por donde pasó el actual defensor de Alianza Lima: