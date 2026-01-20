Eryc Castillo olvida el fracaso del 2025 y establece nuevos objetivos con Alianza Lima: "Ojalá que este año las cosas salgan"

En Alianza Lima saben que este año no pueden fallar y tienen como objetivo lograr el título nacional. Por ello, el equipo dirigido por Pablo Guede viene teniendo una pretemporada de mucha intensidad, para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 2026. Eryc Castillo, uno de los futbolistas más destacados del plantel, se refirió acerca de los partidos amistosos que disputó el equipo 'blanquiazul' en el torneo Serie Río de La Plata.

El extremo ecuatoriano fue consultado sobre las aspiraciones que tiene el club para esta temporada, pero dejó en claro que lo hecho el año pasado queda atrás. “No tomo este año como revancha. Debemos ir paso a paso, este tiempo nos ayudaron a reflexionar sobre lo que no se hizo bien la temporada pasada, conocer mejor al cuerpo técnico y trabajar para llegar a un siguiente nivel. Ojalá que este año las cosas salgan de la mejor manera”, mencionó para los medios de comunicación.

Eryc Castillo establece nuevos objetivos con Alianza Lima

El extremo 'blanquiazul' dejó en claro que buscarán lograr los objetivos trazados esta temporada, dejando que es importante empezar bien el año. “Queríamos empezar el año con el pie derecho, debemos seguir trabajando para lo que viene”, indicó el ecuatoriano.

De igual forma, destacó el grupo que se conformado en el plantel, destacando la llegada de los refuerzos. “Estamos contentos con lo que se está formando y viviendo. En Uruguay tuvimos la posibilidad de conocer a los nuevos compañeros, se está formando algo bueno y esperemos que eso se vea reflejado”, mencionó en su arribo a la capital peruana.

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en Liga 1 2026?

Alianza Lima debutará en el campeonato peruano ante Sport Huancayo el próximo 30 de enero a las 12:00 p. m. en la primera fecha de la Liga 1 2026. Previo a dicho cotejo, tendrá la presentación de su plantel en la 'Noche Blanquiazul', cuando enfrente al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva.