HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
Deportes

Eryc Castillo olvida el fracaso del 2025 y establece nuevos objetivos con Alianza Lima: "Ojalá que este año las cosas salgan"

El extremo ecuatoriano habló sobre los nuevos objetivos que tiene Alianza Lima para la temporada 2026.

Eryc Castillo establece nuevos objetivos con Alianza Lima para la temporada 2026. Foto: Alianza Lima
Eryc Castillo establece nuevos objetivos con Alianza Lima para la temporada 2026. Foto: Alianza Lima

En Alianza Lima saben que este año no pueden fallar y tienen como objetivo lograr el título nacional. Por ello, el equipo dirigido por Pablo Guede viene teniendo una pretemporada de mucha intensidad, para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 2026. Eryc Castillo, uno de los futbolistas más destacados del plantel, se refirió acerca de los partidos amistosos que disputó el equipo 'blanquiazul' en el torneo Serie Río de La Plata.

El extremo ecuatoriano fue consultado sobre las aspiraciones que tiene el club para esta temporada, pero dejó en claro que lo hecho el año pasado queda atrás. “No tomo este año como revancha. Debemos ir paso a paso, este tiempo nos ayudaron a reflexionar sobre lo que no se hizo bien la temporada pasada, conocer mejor al cuerpo técnico y trabajar para llegar a un siguiente nivel. Ojalá que este año las cosas salgan de la mejor manera”, mencionó para los medios de comunicación.

PUEDES VER: Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

lr.pe

Eryc Castillo establece nuevos objetivos con Alianza Lima

El extremo 'blanquiazul' dejó en claro que buscarán lograr los objetivos trazados esta temporada, dejando que es importante empezar bien el año. “Queríamos empezar el año con el pie derecho, debemos seguir trabajando para lo que viene”, indicó el ecuatoriano.

De igual forma, destacó el grupo que se conformado en el plantel, destacando la llegada de los refuerzos. “Estamos contentos con lo que se está formando y viviendo. En Uruguay tuvimos la posibilidad de conocer a los nuevos compañeros, se está formando algo bueno y esperemos que eso se vea reflejado”, mencionó en su arribo a la capital peruana.

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

lr.pe

¿Cuándo será el debut de Alianza Lima en Liga 1 2026?

Alianza Lima debutará en el campeonato peruano ante Sport Huancayo el próximo 30 de enero a las 12:00 p. m. en la primera fecha de la Liga 1 2026. Previo a dicho cotejo, tendrá la presentación de su plantel en la 'Noche Blanquiazul', cuando enfrente al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva.

Notas relacionadas
Gianfranco Chávez detalló la exigencia de Pablo Guede tras usarlo en nueva posición en Alianza Lima: "La pretemporada más dura de mi carrera"

Gianfranco Chávez detalló la exigencia de Pablo Guede tras usarlo en nueva posición en Alianza Lima: "La pretemporada más dura de mi carrera"

LEER MÁS
Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

LEER MÁS
Hernán Barcos puede retirarse en Matute: delantero admite que "es una opción" ponerle fin a su carrera frente a Alianza Lima

Hernán Barcos puede retirarse en Matute: delantero admite que "es una opción" ponerle fin a su carrera frente a Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

LEER MÁS
Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Deportes

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Programación de la Champions League 2025-26: ¿cuándo y cómo ver los partidos de la jornada 7?

Real Madrid destrozó al Mónaco: con doblete de Mbappé, goleó 6-1 por la penúltima fecha de la Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025